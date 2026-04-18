Cote d'Ivoire: Modernisation de la justice ivoirienne - La plateforme e-justice.ci au coeur d'un atelier de sensibilisation

La modernisation du système judiciaire ivoirien franchit une nouvelle étape avec la promotion de la plateforme e-justice.ci, au coeur d'un atelier de sensibilisation organisé le vendredi 17 avril 2026 à Abidjan.

Initiée par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, cette rencontre a réuni des représentants d'administrations publiques et des structures organisatrices de concours autour des enjeux liés à la sécurisation des actes judiciaires.

Tenu à l'hôtel Novotel d'Abidjan Marcory, cet atelier s'inscrit dans la stratégie de transformation digitale engagée par l'État de Côte d'Ivoire pour renforcer la fiabilité des documents administratifs et lutter efficacement contre la fraude documentaire.

Représentant le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé, la cheffe de cabinet Ouattara Elyse a mis en lumière les progrès déjà accomplis. Elle a rappelé qu'après une phase pilote lancée en janvier dernier dans les juridictions de Dabou et Yopougon, la plateforme a été progressivement déployée dans plusieurs localités du pays, notamment à Grand-Bassam, Adzopé, Agboville, Aboisso, Tiassalé, San Pedro, Bouaké, Korhogo et Abidjan.

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« Cet atelier vise à sensibiliser les acteurs sur l'authenticité des actes de justice disponibles sur la plateforme e-justice.ci », a-t-elle souligné, insistant sur la portée de cette innovation numérique.

Parmi les documents concernés figurent notamment le certificat de nationalité et le casier judiciaire, désormais accessibles en ligne de manière sécurisée. Une avancée significative qui répond à une double exigence : simplifier l'accès des citoyens aux services judiciaires et garantir l'intégrité des documents délivrés.

Pour Seoulou Auger, coordonnateur digital au ministère, les avantages de la plateforme sont multiples. Il a expliqué que les usagers peuvent désormais effectuer leurs demandes en ligne, procéder au paiement électronique et recevoir leurs documents officiels sans avoir à se déplacer. Mieux, le système permet la délivrance rapide de plusieurs actes en un temps record, réduisant ainsi les délais et les contraintes administratives.

Au-delà des présentations techniques, l'atelier a également permis d'aborder les mécanismes d'authentification autonome, les procédures harmonisées ainsi que les techniques de détection des faux documents. Une session interactive de questions-réponses a offert aux participants l'occasion de mieux s'approprier cet outil innovant.

Avec e-justice.ci, la Côte d'Ivoire confirme sa volonté de bâtir une justice moderne, accessible et sécurisée, en phase avec les exigences du numérique et les attentes des citoyens.