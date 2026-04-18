Cote d'Ivoire: Sécurité maritime - La Côte d'Ivoire s'affirme au G7++ comme un acteur clé du Golfe de Guinée

La Côte d'Ivoire renforce son engagement en faveur de la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée. Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara a pris part, le mercredi 15 avril 2026 à Paris, à la réunion du G7++ Groupe des Amis du Golfe de Guinée (FOGG), un cadre stratégique de concertation dédié à la lutte contre l'insécurité maritime dans la région.

Cette rencontre de haut niveau a réuni plusieurs pays partenaires autour des enjeux liés à la piraterie, aux trafics illicites et à la sécurisation des routes maritimes, essentielles pour les économies ouest-africaines.

À cette occasion, la Côte d'Ivoire a réaffirmé sa volonté de jouer un rôle de premier plan dans la consolidation de l'architecture sécuritaire régionale.

Au coeur des échanges, la mise en place d'un mécanisme de financement durable des initiatives de sécurité maritime a été évoquée. Les États membres ont également insisté sur la nécessité d'une meilleure appropriation de la plateforme YARIS (Yaoundé Architecture Regional Information System), un outil stratégique de partage d'informations destiné à améliorer la coordination des actions entre pays riverains du Golfe de Guinée.

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En s'engageant activement dans ces initiatives, la Côte d'Ivoire confirme son ambition de contribuer efficacement à la stabilité maritime, un enjeu majeur pour la sécurité économique et la libre circulation des biens dans la sous-région.

En marge de cette réunion, le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense a eu, le jeudi 16 avril 2026, une importante séance de travail avec son homologue française, Catherine Vautrin, Ministre des Armées et des Anciens Combattants. Cette rencontre bilatérale a permis d'approfondir la coopération entre les deux pays sur des questions sécuritaires sensibles.

Les discussions ont porté notamment sur la lutte contre le terrorisme, qui constitue une menace croissante en Afrique de l'Ouest, ainsi que sur le renforcement du contrôle de l'espace maritime. Les deux responsables ont passé en revue les mécanismes de collaboration existants et exploré de nouvelles pistes pour intensifier les actions conjointes.

Créé en 2013 sous la présidence britannique du G7, le G7++ FOGG oeuvre à soutenir la mise en oeuvre du Code de conduite de Yaoundé, un instrument régional visant à prévenir et réprimer les actes de piraterie, les vols à main armée en mer et les activités maritimes illicites en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Par sa participation active à cette plateforme, la Côte d'Ivoire confirme son positionnement stratégique et sa détermination à contribuer à un Golfe de Guinée plus sûr et plus stable.