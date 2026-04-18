En marge de la 34e Conférence régionale de la FAO pour l'Afrique, tenue à Nouakchott, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, a décliné la vision et les priorités stratégiques de la Côte d'Ivoire pour accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires. Intervenant le jeudi 17 avril .

Lors de la première réunion ministérielle organisée au Centre international de conférences Al Mourabitoun, le chef de la délégation ivoirienne, accompagné de son homologue en charge de l'Emploi, Adama Camara, s'est exprimé au nom du Gouvernement ivoirien au cours d'une session de haut niveau dédiée à l'analyse des leviers de transformation agricole en Afrique.

De cette réflexion, le ministre a dégagé deux enseignements majeurs : l'urgence pour les pays africains de rompre avec une dépendance structurelle persistante, et la nécessité d'adopter des politiques anticipatrices fondées sur l'innovation, la prospective et une gouvernance renforcée. « La Côte d'Ivoire souscrit pleinement à ces orientations, déjà prises en compte dans la préparation du troisième Programme national d'investissement agricole (PNIA 3), dont le lancement interviendra dans les prochaines semaines », a-t-il affirmé.

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Dans cette dynamique, cinq axes prioritaires structurent l'action gouvernementale. Il s'agit notamment d'accélérer la transformation structurelle des systèmes agroalimentaires à travers le développement de chaînes de valeur compétitives et industrialisées. À cela s'ajoute le renforcement de la résilience face aux effets du changement climatique, à travers la promotion de modèles agroforestiers durables. Le gouvernement entend également approfondir l'intégration régionale afin de bâtir des marchés agricoles plus solides et complémentaires.

L'exploitation du numérique constitue un autre levier clé pour améliorer la productivité et faciliter l'accès des petits producteurs aux innovations. Enfin, un accent particulier est mis sur le renforcement de la protection sociale des agriculteurs, couplé à la promotion de l'économie bleue pour une meilleure valorisation des ressources halieutiques.

Poursuivant son intervention, Bruno Nabagné Koné a réaffirmé l'ambition de la Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du Président Alassane Ouattara, de consolider sa position de puissance agricole de référence en Afrique et dans le monde. Leader mondial dans des filières stratégiques comme le cacao et l'anacarde, le pays entend partager son expérience et renforcer les synergies avec ses partenaires pour une agriculture plus compétitive et durable.