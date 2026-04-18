Afrique de l'Ouest: Coopération Côte d'Ivoire-États-Unis - Mariatou Koné capitalise sur l'IVLP pour booster le développement de Boundiali

La dynamique de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique continue de se renforcer à travers des initiatives concrètes au service du développement local.

Ce vendredi 17 avril 2026, la ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, Mariatou Koné, également Députée-Maire de Boundiali, a pris part à un déjeuner de restitution de sa mission effectuée aux États-Unis en décembre 2025 dans le cadre du prestigieux International Visitor Leadership Program (IVLP).

La rencontre, tenue à la résidence de l'Ambassadeur des États-Unis à Abidjan, a réuni plusieurs personnalités ivoiriennes et américaines, autour du partage d'expériences et des perspectives offertes par ce programme d'échanges.

À la tête d'une délégation de sept maires ivoiriens, Mariatou Koné a mis en lumière les principaux enseignements tirés de cette immersion, notamment en matière de gouvernance locale et de développement agricole. Autant de leviers qu'elle entend mobiliser pour impulser une transformation durable des collectivités territoriales.

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Pour la Députée-Maire de Boundiali, les modèles d'efficacité, de transparence et d'innovation observés outre-Atlantique s'inscrivent parfaitement dans la vision de modernisation et de bonne gouvernance portée par le Président de la République, Alassane Ouattara. Elle a, à cet effet, exprimé sa gratitude au gouvernement américain pour cette opportunité qu'elle qualifie d'« enrichissante et structurante ».

Poursuivant son intervention, la ministre a souligné que cette expérience va bien au-delà d'un simple voyage d'études. Elle constitue, selon elle, un véritable outil de renforcement des capacités des élus locaux, en vue d'améliorer la performance des administrations territoriales et la qualité des services offerts aux populations.

De son côté, le chargé d'Affaires de l'Ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, Junaid (Jay) Munir, a salué le leadership et l'engagement de Mariatou Koné, qu'il a qualifiée de « femme d'action », oeuvrant activement au rapprochement entre les deux nations.

Une délégation américaine de haut niveau a également pris part à cette cérémonie de restitution. Elle assurera le suivi des recommandations issues du programme, en coordination avec la représentation diplomatique américaine à Abidjan. Cette mission s'inscrit dans la volonté commune de consolider les acquis de l'IVLP et d'en faire un catalyseur de développement pour les collectivités ivoiriennes.

Pour rappel, l'IVLP est un programme d'échanges professionnels du gouvernement des États-Unis, destiné à permettre à des leaders internationaux de s'imprégner des pratiques américaines en matière de gouvernance, d'économie et de leadership.

À travers cette initiative, Mariatou Koné confirme son engagement à faire de Boundiali un modèle de développement local, en s'appuyant sur des partenariats stratégiques et des expériences internationales réussies.