Cote d'Ivoire: Racket filmé à Abobo - Un adjudant de gendarmerie condamné à 5 ans de prison ferme

La justice militaire ivoirienne a rendu une décision exemplaire dans une affaire d'extorsion de fonds impliquant un sous-officier de la gendarmerie.

En service à Abobo, l'adjudant D.L.F.J.L. a été condamné, le jeudi 16 avril 2026, par le Tribunal militaire d'Abidjan à cinq ans d'emprisonnement ferme, assortis d'une amende de 500 000 FCFA, pour racket et violation de consignes.

Une scène filmée qui fait basculer l'affaire

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Les faits remontent au 23 février 2026, sur l'axe Abobo PK18 - Paris Baguette. Lors d'un contrôle de routine, l'adjudant interpelle un conducteur de tricycle et son copilote. Comme cela se produit malheureusement dans certaines situations, un billet est discrètement glissé dans les documents administratifs présentés à l'agent.

Mais cette fois, la scène ne reste pas sans suite. À l'insu du gendarme, l'un des usagers filme l'échange avant de diffuser la vidéo sur le réseau social TikTok. Rapidement devenue virale, la séquence déclenche l'ouverture d'une procédure judiciaire.

Des explications rejetées par le tribunal

À la barre, le prévenu tente de minimiser les faits, évoquant des « actes de clémence » ou encore des « gestes d'encouragement » de la part des usagers en infraction. Des arguments qui n'ont pas convaincu les juges.

Confronté aux images, l'adjudant finit par reconnaître une « mauvaise manière de servir », en contradiction avec les règles et l'éthique de la gendarmerie.

Une sanction pour marquer les esprits

Le Parquet militaire, s'appuyant sur les dispositions des articles 471, 484 et 559 du Code pénal, a requis une sanction ferme. Le Tribunal a suivi cette ligne en déclarant le prévenu coupable d'extorsion de fonds et de violation de consignes.

Le verdict est sans équivoque :

cinq ans d'emprisonnement ferme ;

une amende de 500 000 FCFA ;

un mandat de dépôt immédiat.

Dans une volonté clairement affichée de dissuasion, la juridiction a ordonné que la décision soit affichée dans toutes les casernes du pays et publiée dans les journaux d'annonces légales.

À travers ce jugement, la justice militaire réaffirme sa détermination à lutter contre le racket et à renforcer la discipline au sein des Forces de défense et de sécurité.