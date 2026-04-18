Afrique de l'Ouest: Médecine de précision - L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire propulse le pays à l'avant-garde en Afrique de l'Ouest

La Côte d'Ivoire marque une avancée majeure dans le domaine de la médecine de précision grâce aux progrès significatifs réalisés par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. En renforçant son expertise en biologie moléculaire, l'institution s'impose aujourd'hui comme un pilier stratégique de la révolution médicale en Afrique de l'Ouest.

Au coeur de cette transformation se trouve la Plateforme de Génétique Moléculaire (PGM), installée à Adiopodoumé. Inaugurée en 2017 et modernisée en 2022, elle marque une rupture avec la dépendance technologique du continent. Dotée d'équipements de pointe, notamment le séquençage à haut débit (NGS), cette plateforme permet désormais de réaliser localement des analyses complexes en oncologie de précision. Elle offre ainsi des possibilités avancées telles que le génotypage des tumeurs, la détection des mutations des gènes BRCA1 et BRCA2, ou encore le suivi des virus émergents comme la COVID-19.

Cette dynamique a été renforcée le vendredi 17 avril 2026 avec la réception de kits de tests génétiques BRCA offerts par AstraZeneca dans le cadre du programme « Cancer Care Africa ». Ces équipements permettront d'adapter les traitements aux profils génétiques des patients ivoiriens, tout en réduisant significativement les coûts d'accès à ces examens, habituellement estimés à 500 000 FCFA.

Le ministre de la Santé, Pierre Dimba, a salué cette initiative qui contribuera à démocratiser l'accès aux soins innovants. Représentant le directeur de l'IPCI, le professeur Meité Sindou, la professeure Gbonon Mbengue C. Valérie a exprimé sa reconnaissance aux autorités et aux partenaires pour leur engagement dans la lutte contre le cancer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de l'oncologie, la plateforme joue un rôle crucial dès la naissance. En collaboration avec Hôpital Mère-Enfant de Bingerville, un programme pilote de dépistage néonatal a permis de détecter des pathologies graves, notamment la drépanocytose et l'hypothyroïdie congénitale. Les premiers résultats révèlent que 8,4 % des nouveau-nés testés sont porteurs du trait drépanocytaire, soulignant l'importance de ces interventions précoces.

Avec 95 chercheurs mobilisés et le soutien de Agence Française de Développement pour la création prochaine d'un Département de Biologie Computationnelle, l'IPCI ambitionne de bâtir une véritable souveraineté sanitaire. En relocalisant les analyses autrefois réalisées à l'étranger, il réduit les délais et les coûts, tout en garantissant une meilleure équité dans l'accès aux soins.

Par ces avancées, la Côte d'Ivoire se positionne désormais comme un hub régional de référence, capable de répondre aux défis sanitaires contemporains avec innovation et efficacité.