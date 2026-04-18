Istanbul, Turquie — La Côte d'Ivoire rayonne sur la scène internationale. En témoignent les nombreuses sollicitations adressées aux délégations de l'Assemblée nationale et du Sénat en marge de la 152e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP) à Istanbul, en Turquie.

Le séjour de Patrick Achi et de Kandia Camara n'aura été de tout repos. Certes, les cérémonies officielles et les travaux en salle ont occupé une place importante, mais c'est surtout la multiplication des audiences qui a marqué leur agenda.

Malgré un tri rigoureux opéré par leurs équipes, les demandes de rencontres avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont restées particulièrement élevées. Une affluence qui s'explique notamment par le poids diplomatique du Président Alassane Ouattara et l'influence croissante de la Côte d'Ivoire dans les équilibres régionaux et internationaux.

Le Ghana et le Nigeria pour une CEDEAO plus intégrée

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Le président du Sénat nigérian, Godswill Obot Akpabio, s'est montré particulièrement attentif aux explications de Patrick Achi sur l'importance stratégique de l'autoroute Abidjan-Lagos. Ce projet structurant, en deux fois deux voies, vise à dynamiser les économies de la sous-région, notamment celles de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria.

L'ancien Premier ministre ivoirien a insisté sur l'impact de cette infrastructure pour le commerce intra-régional et le secteur privé, moteur de croissance et d'emplois. La délégation nigériane a, pour sa part, exprimé son intérêt pour le rôle que peuvent jouer les parlements dans l'accompagnement des politiques gouvernementales.

La même dynamique a animé les échanges avec la délégation ghanéenne, conduite par Alban Sumana Kingsford Bagbin. Les discussions ont notamment porté sur les enjeux économiques liés au cacao, dont les deux pays sont les premiers producteurs mondiaux, ainsi que sur le rôle des institutions parlementaires.

L'Asie à l'affût du potentiel ivoirien

La stabilité politique, la croissance économique et les ambitions industrielles de la Côte d'Ivoire suscitent un intérêt croissant à l'international, notamment en Asie. Des pays comme la Thaïlande, le Vietnam et Singapour se montrent particulièrement attentifs aux opportunités d'investissement, notamment dans la transformation locale des produits agricoles comme le cacao.

Les échanges avec Patrick Achi ont été salués par ces partenaires asiatiques, intéressés par le savoir-faire ivoirien et les perspectives de coopération économique. Le président de l'Assemblée nationale les a encouragés à mobiliser leurs secteurs privés autour des opportunités offertes par « la Côte d'Ivoire du Président Alassane Ouattara », qu'il a présentée comme un terrain d'investissement attractif.

Le Maroc, un partenaire privilégié

Dans une ambiance empreinte de fraternité, Patrick Achi a échangé avec Mohamed Ould Errachid. « Nous ne sommes pas obligés de nous voir à Istanbul. Nous pouvons nous retrouver à Abidjan ou à Rabat. Mais comme deux frères qui se croisent à l'étranger, il est naturel de se saluer », a-t-il déclaré avec le sourire.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays, déjà liée par des relations solides.

Avec d'autres partenaires, notamment l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, l'Indonésie et la Chine, les échanges ont également porté sur le développement des relations économiques et institutionnelles.