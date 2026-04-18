Cote d'Ivoire: Mutualité - La Matl-CI consolide sa solidarité et engage des réformes pour 2026

Entre un bilan globalement positif et des objectifs clairement définis pour l'avenir, la Mutuelle des agents du ministère du tourisme et des loisirs de Côte d'Ivoire (Matl-CI) a organisé son Assemblée générale mixte le jeudi 16 avril à la Crae-Uemoa, située au Plateau, en marge de la célébration de la Journée mondiale des loisirs.

Akpalé Florentine, directrice des Ressources humaines et représentante du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a salué l'initiative ayant conduit à la mise en place de cette mutuelle. Elle a insisté sur son rôle fondamental en tant que levier de solidarité et d'amélioration des conditions de vie des agents.

Présidée par Guy Marius Bro, président de la Matl-CI, cette assemblée a été l'occasion de faire le point sur la première année de mandature couvrant l'exercice 2025. Le rapport moral a souligné les principales réalisations, notamment les multiples aides sociales accordées aux membres en cas de mariage, de maladie ou de décès. Il a également mentionné la régularisation des soutiens antérieurs, témoignant d'une gestion sérieuse et équitable. Par ailleurs, plusieurs initiatives structurantes ont été lancées, dont le programme « un mutualiste, un terrain », l'instauration d'une assurance décès complémentaire ainsi que la mise en place d'une couverture maladie à coût réduit.

Sur le plan financier, les performances enregistrées ont été jugées satisfaisantes. La gestion de la mutuelle, appréciée pour sa transparence et sa rigueur par le commissaire aux comptes, a conduit l'assemblée à accorder à l'unanimité le quitus au bureau exécutif.

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Au-delà de ce bilan, les membres ont adopté plusieurs décisions majeures visant à améliorer l'efficacité de l'organisation. Une nouvelle grille de cotisations mensuelles a été approuvée afin de renforcer les ressources financières et d'optimiser les prestations sociales. La durée du mandat du bureau exécutif a été prolongée de trois à quatre ans, renouvelable une seule fois, afin d'assurer une meilleure continuité dans la réalisation des projets. De plus, le nombre de membres du bureau a été porté à 17 pour davantage d'efficacité, tandis que la périodicité des assemblées générales a été revue dans le but de mieux maîtriser les coûts et le fonctionnement de la mutuelle.

Dans ses perspectives pour 2026, la Matl-Ci prévoit de consolider ses actions sociales et de développer des projets structurants à fort impact. Parmi les priorités figure la création d'une couverture santé complémentaire destinée aux agents. L'assemblée a donné son accord de principe pour ce projet, tout en précisant que l'adhésion demeurera facultative.

À l'issue des travaux, les participants ont salué la qualité des échanges, marqués par des discussions constructives et un fort engagement collectif. En clôturant la séance, le Commissaire aux comptes a félicité le bureau pour la bonne organisation et a invité les mutualistes à adhérer massivement aux initiatives de la mutuelle, condition essentielle à sa pérennité et à son efficacité.