Ile Maurice: Kaviraj Sukon y voit une plateforme pour relancer une véritable culture de la recherche

National Research Week prend une nouvelle dimension cette année. Pour la première fois, des institutions privées participent à son organisation aux côtés des institutions publiques.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Kaviraj Sukon, a déclaré : «Je suis très heureux qu'elles collaborent pour que nous puissions faire de la recherche. L'année dernière, il n'y avait que des institutions publiques.»

Deuxième nouveauté : l'invitation de chercheurs de renommée internationale. L'objectif est de permettre aux académiciens mauriciens d'échanger avec leurs pairs venus du monde entier. Le ministre a précisé : «Nous invitons des chercheurs de renom de partout dans le monde, parce que nous voulons que nos chercheurs, nos académiciens, puissent dialoguer avec d'autres chercheurs.»

Troisième axe : le partenariat avec le secteur privé. Le ministre souligne qu'aucune université au monde ne peut disposer des mêmes équipements qu'une entreprise. La National Research Week devient ainsi une plateforme d'échange, mais aussi de financement. Kaviraj Sukon a expliqué : «Les entreprises peuvent collaborer en intervenant durant cette semaine et en contribuant financièrement à l'organisation de cet événement.»

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Pour lui, l'enjeu dépasse l'événement lui-même : il s'agit de relancer la recherche à Maurice et d'établir une culture de la recherche à tous les niveaux, auprès des jeunes comme des chercheurs en activité.