Ile Maurice: Un maçon arrêté avec des cannabinoïdes de synthèse et des médicaments

Une opération de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a conduit mercredi 15 avril, à l'arrestation d'un habitant de Riche-Terre, soupçonné de trafic de drogue. L'intervention, menée vers 13 h 30 sur St Michel Road, a permis la saisie de plusieurs substances illicites ainsi que des médicaments réglementés, laissant présumer une activité de distribution.

Le suspect, Louis Didier Warren Denis, 36 ans, maçon et habitant la région, a été intercepté en possession d'une sacoche brune contenant divers produits, dont des fioles étiquetées «Rivotril» et «Clonazepam», des comprimés et gélules de «Gabalin» et «Pregabalin» et des plaquettes de «Valium». Il avait aussi sur lui une paire de ciseaux et Rs 3 300.

Les enquêteurs ont ensuite procédé à une perquisition à son domicile. Ils y ont trouvé une quantité significative de cannabinoïdes de synthèse, notamment sous forme de sachets et de bandes de papier imprégnées, un mode de conditionnement souvent associé à la revente. Au total, 15,2 grammes de cette substance ont été saisis. De l'huile de cannabis, contenue dans un petit récipient ainsi que dans une seringue, a également été récupérée. Selon les premiers éléments de l'enquête, ces substances étaient destinées à la distribution. Toutes les pièces à conviction ont été placées sous scellés pour analyse. Le suspect est en détention au poste de police de Pope Hennessy. Il est également poursuivi pour blanchiment d'argent. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'ampleur du réseau dans lequel il pourrait être impliqué.