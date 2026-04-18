Ile Maurice: La Clinique Mauricienne - Nouvelle gestion pour une nouvelle étape

Une nouvelle page s'ouvre pour La Clinique Mauricienne. L'établissement de santé, ancré depuis près de sept décennies dans le paysage médical mauricien, est désormais placé sous la gestion de Life Viva Medical Clinic Ltd, filiale du groupe Life Together. Cette transition, effective depuis le 13 avril, s'inscrit dans une volonté affichée de développer la clinique en assurant la continuité des services.

Sélectionnée à l'issue d'un appel d'offres structuré, mené avec l'appui de cabinets indépendants, Life Viva Medical Clinic Ltd a pour mission de consolider l'organisation médicale et de renforcer le modèle opérationnel de l'établissement situé à Réduit. Audelà du changement de gestion, l'enjeu principal reste la stabilité : maintenir la qualité des soins et préserver le fonctionnement quotidien de la clinique.

Fondée en 1957, La Clinique Mauricienne bénéficie d'un héritage solide, construit sur une expertise reconnue et un esprit de service, qui a su traverser les générations. Cette dimension historique constitue un élément central de la transition en cours. Le Trust de la clinique insiste d'ailleurs sur la nécessité de préserver l'identité, les équipes et les valeurs, qui ont façonné sa réputation, tout en ouvrant la voie à une évolution maîtrisée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le terrain, cette passation de gestion devrait se traduire par une collaboration étroite entre les équipes en place et celles de Life Viva Medical ClinicLtd. L'objectif affiché est d'assurer une transition progressive, sans rupture, en respectant les pratiques existantes et en s'appuyant sur les compétences déjà présentes. Dans un secteur aussi sensible que celui de la santé, la continuité des soins demeure un impératif.

Pour Life Together, opérateur déjà actif dans la gestion de plusieurs cliniques à Maurice, cette prise en charge s'inscrit dans une logique de structuration et de complémentarité des services. Le groupe met en avant une approche intégrée, incluant notamment un laboratoire médical et des services de soins à domicile, afin de garantir un suivi des patients hors du cadre hospitalier.

Cette approche repose également sur une volonté d'intégration progressive et réfléchie. «Il s'agit d'abord de comprendre une clinique historique, son fonctionnement, ses équipes et sa culture afin de l'accompagner dans son développement, en cohérence avec ses valeurs. Nous voyons également des complémentarités naturelles entre La Clinique Mauricienne et les établissements de Life Together, tant dans leurs expertises que dans les services proposés, qui pourront être développés progressivement au service des patients», précise Élodie de Spéville, Chief Operating Officer de Life Together. Toutefois, au-delà des considérations organisationnelles, cette transition soulève aussi des attentes concrètes du côté des patients et du personnel. La capacité à maintenir un haut niveau de qualité des soins, à renforcer l'offre médicale et à améliorer l'accès aux services, seront déterminants pour juger de la réussite de cette nouvelle étape.

Du côté des responsables, le discours se veut rassurant. Il est question d'accompagner une «clinique historique» dans son évolution, en prenant le temps d'en comprendre les spécificités avant d'engager des développements. Une approche qui se veut progressive, avec en ligne de mire une meilleure coordination des services et un partage accru des pratiques entre établissements.

À terme, cette collaboration pourrait permettre de consolider une offre de soins plus cohérente et structurée, tout en capitalisant sur les complémentarités existantes. Reste désormais à observer comment cette transition se traduira concrètement dans le quotidien des patients et des professionnels de santé.

Dans un contexte où les enjeux liés à l'accès et à la qualité des soins sont de plus en plus prégnants, l'évolution de La Clinique Mauricienne sera suivie de près, tant pour ce qu'elle révèle des dynamiques du secteur que pour ses implications sur le terrain.