Ile Maurice: Plus d'un kilo d'héroïne saisi, un suspect en fuite

17 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

Une importante opération de l'ADSU a permis la saisie de plus d'un kilo d'héroïne à Sainte-Croix, mercredi 15 avril vers 19 heures, après une intervention à l'Abercrombie Nursery, le long de la route Nicolay. Un motocycliste âgé de 23 ans, habitant Résidence Bois-Marchand, Terre-Rouge, et de sa passagère, une mineure. Elle a pu être interpellée et conduite au bureau de l'ADSU d'Abercrombie où elle a été fouillée puis interrogée en présence de proches.

Les policiers ont découvert plusieurs colis contenant au total 1,014 kilo de substances suspectées d'être de l'héroïne. D'autres éléments ont été saisis, notamment un sachet contenant 61 doses emballées dans du papier aluminium, suspectées d'être des cannabinoïdes de synthèse ainsi que d'autres quantités de substances similaires. Une balance électronique portant des traces de drogue, a également été trouvée, renforçant la thèse d'une activité de distribution.

Après enquête, la mineure a été relâchée sur ordre de l'assistant surintendant Rohomutally, mais le conducteur de la motocyclette, bien qu'identifié, a réussi à prendre la fuite. Il est recherché et les enquêteurs tentent de déterminer les ramifications de son réseau de trafic de drogue.

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