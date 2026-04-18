Sénégal: Fiara 2026 - Le Cnsa pour l'anticipation de l'approvisionnement en intrants agricoles

Le Secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire (Cnsa), Boubacar Drame, a effectué une visite à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (Fiara), prévue du 30 mars au 26 avril 2026.

À cette occasion, M. Drame a insisté sur la nécessité d'anticiper l'approvisionnement et la disponibilité à temps des intrants agricoles en perspective de la prochaine campagne, dans un contexte international marqué par une dégradation significative de la situation alimentaire mondiale, liée notamment aux crises géopolitiques.

Il a souligné que, malgré les différentes politiques et programmes mis en oeuvre par les pouvoirs publics, les tensions sur les marchés internationaux exigent une adaptation constante des stratégies nationales de sécurisation alimentaire.

Selon lui, cette exigence est d'autant plus importante que le Sénégal s'engage, sous l'impulsion du Premier ministre, dans une phase de transformation structurelle de son secteur agricole, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050.

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Abordant les contraintes actuelles, M. Drame a relevé la hausse d'environ 50% du prix des engrais, ainsi que l'augmentation des coûts logistiques au niveau mondial, appelant à la mise en place de stratégies préventives permettant aux producteurs de disposer, en temps voulu, des intrants nécessaires.

S'exprimant sur la thématique de cette édition 2026 de la Fiara, « Agroécologie pour une souveraineté alimentaire face aux changements climatiques », il a salué la forte participation des acteurs intervenant dans les différents maillons des systèmes alimentaires.