Sénégal: Agriculture - Comment le Prodac est repositionné en vue d'atteindre la souveraineté alimentaire

17 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

Dr Cheikh Ahmadou Bamba Ngom, coordonnateur national du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), a rappelé que ce dispositif a été conçu pour lutter contre la précarité en milieu rural, particulièrement celle touchant les femmes et les jeunes.

Intervenant lors d'un panel à l'occasion de la première édition des « Grandes journées du Soleil », il a souligné que le programme repose sur la création de hubs agricoles de 1 000 à 5 000 hectares, devant être aménagés et accompagnés par des formations et un encadrement adapté, afin de permettre aux jeunes enrôlés de devenir de véritables entrepreneurs agricoles.

Il a également indiqué qu'en 2024, avec l'arrivée du président Bassirou Diomaye Faye, une nouvelle orientation a été donnée au programme, désormais transféré du ministère en charge de la Jeunesse et de l'Emploi vers celui de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, dans une logique de renforcement.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.