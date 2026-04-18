Sénégal: Agriculture - Comment le Prodac est repositionné en vue d'atteindre la souveraineté alimentaire

Dr Cheikh Ahmadou Bamba Ngom, coordonnateur national du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), a rappelé que ce dispositif a été conçu pour lutter contre la précarité en milieu rural, particulièrement celle touchant les femmes et les jeunes.

Intervenant lors d'un panel à l'occasion de la première édition des « Grandes journées du Soleil », il a souligné que le programme repose sur la création de hubs agricoles de 1 000 à 5 000 hectares, devant être aménagés et accompagnés par des formations et un encadrement adapté, afin de permettre aux jeunes enrôlés de devenir de véritables entrepreneurs agricoles.

Il a également indiqué qu'en 2024, avec l'arrivée du président Bassirou Diomaye Faye, une nouvelle orientation a été donnée au programme, désormais transféré du ministère en charge de la Jeunesse et de l'Emploi vers celui de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, dans une logique de renforcement.