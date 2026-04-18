Sénégal: Hommage rendu aux Per, Pats, étudiants et anciens Doyens

Une cérémonie d'honneur et d'hommage a été rendue, le 16 avril 2026, aux personnels d'enseignement et de recherche (Per), aux personnels administratifs, techniques et de services (Pats), aux anciens Doyens et aux deux meilleurs étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences humaines (Flsh) de l'Ucad. Au total, 41 agents ont été honorés.

La Faculté des Lettres et Sciences humaines (Flsh-Ucad) a organisé, le 16 avril dernier, une cérémonie dédiée à la célébration et à la reconnaissance de l'engagement des personnels d'enseignement et de recherche (Per), des personnels administratifs, techniques et de services (Pats), ainsi qu'aux deux meilleurs étudiants (Thé Faye et Ignace Diouf). Il s'agit au total de (41 agents) dont 25 promus du Cames ; 3 retraités ; 11 nouvelles recrues.

Les anciens Doyens de la Flsh n'ont pas été oubliés lors de cette journée de communion. D'ailleurs tout au long de la devanture du nouveau bâtiment administratif, les portraits des anciens Doyens sont accrochés au mur. Selon le Doyen de la Flsh, Mamadou Bouna Timéra, ce « Sargal » (hommage) n'est pas une simple cérémonie. « C'est un moment de communion, un moment d'unité, un moment où se tissent et se renforcent les liens de solidarité et de fraternité qui fondent notre institution », a déclaré le Doyen devant un public venu nombreux. Il a ajouté que c'est aussi un temps de célébration, où nous réaffirmons ensemble notre attachement aux valeurs qui nous définissent : l'excellence, le travail et le sens du sacrifice.

« Comme le veut la tradition, nous rendons aujourd'hui hommage à nos promus du Cames, à nos collègues admis à faire valoir leurs droits à la retraite, à nos meilleurs étudiants, tout en souhaitant la bienvenue à nos nouvelles recrues », a précisé Mamadou Bouna Timéra.

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Mais cette édition, a-t-il dit, revêt une dimension particulière. A travers, cette cérémonie, a souligné M. Timéra, la faculté a tenu à exprimer une « pensée profonde, respectueuse et reconnaissante » à l'endroit de nos anciens Doyens. Ces hommes, a-t-il dit, ont servi notre faculté avec « générosité, professionnalisme et loyauté ». « Qu'ils trouvent, dans cet édifice désormais baptisé Bâtiment des Doyens, orné de leurs magnifiques portraits, le témoignage visible et durable de notre gratitude collective, a indiqué M. Timéra. Il a salué l'engagement de l'ensemble des acteurs qui a permis à la faculté de boucler le premier semestre de l'année 2025-2026.

Le Recteur, Pr Alioune Badara Kandji a remercié l'ensemble de la communauté universitaire de la faculté qui oeuvre pour retrouver un calendrier académique normal. « Votre réussite à rétablir le calendrier académique constituera une des boussoles qui guidera notre université vers la correction de ce décalage », a indiqué le Recteur. M. Kandji a invité les deux meilleurs étudiants Thé Faye et Ignace Diouf à persévérer dans la voie de l'excellence.

La cérémonie a démarré par l'inauguration du nouvel édifice appelé « Bâtiment des anciens Doyens ». Elle a été aussi marquée par la remise d'attestations de reconnaissance aux anciens Per, Pats. Il y a eu également la présentation des nouveaux Pats, Per et des promus au Cames 2025. La fête a pris fin avec la remise de parchemins aux deux meilleurs étudiants Thé Faye et Ignace Diouf.