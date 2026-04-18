Congo-Kinshasa: À Paris, Guy Kabombo sollicite l'implication du Parlement français pour le retour de la paix dans les Grands Lacs

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Muandiamvita, a sollicité, vendredi 17 avril, l'implication du Parlement français en faveur de la restauration de la paix et de la stabilisation de la région des Grands Lacs.

Il a porté la voix de la République démocratique du Congo au cours d'un entretien avec le président de la Commission de la défense de l'Assemblée nationale française, Jean-Michel Jacques, à Paris.

Le vice-Premier ministre s'est ensuite rendu à l'École militaire française, deux ans après la visite du chef de l'État et commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi. Après une présentation faite par le chargé des relations internationales, le général de brigade Oustric, Guy Kabombo Muandiamvita a encouragé les stagiaires congolais, leur assurant le soutien du gouvernement congolais.

Le même jour, il a également visité la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère français des Armées, ainsi que l'École militaire française.

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A la DGRIS, Jérôme Theillier, chef du service des affaires de sécurité internationale, a présenté au ministre congolais les grandes lignes de cette structure, en expliquant ses missions et son mode de fonctionnement.

Dans la foulée, des experts des deux parties ont échangé sur les questions liées à l'armée de terre, aux missions du département de liaison avec les missions étrangères, ainsi qu'aux modalités d'accréditation.

De son côté, Jean-Michel Jacques, président de la Commission de la défense de l'Assemblée nationale française, a promis l'accompagnement de la France en vue d'une paix durable en RDC.

Consolidation de la coopération militaire RDC-France

Un jour auparavant, le vice-Premier ministre de la Défense nationale et son homologue française, Catherine Vautrin, ont exprimé le souhait de voir les FARDC monter en puissance afin de répondre durablement aux enjeux sécuritaires actuels.

Guy Kabombo Muandiamvita a rappelé l'ancrage historique de la coopération militaire entre la RDC et la France, notamment depuis l'accord général de coopération signé en mai 1974, tout en soulignant la volonté commune de moderniser ce cadre juridique.

Pour sa part, la ministre française des Armées et des Anciens combattants a réaffirmé la disponibilité de la France à accompagner les efforts de professionnalisation des forces armées congolaises, ainsi que les initiatives de stabilisation et de paix dans l'Est de la RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs.

Dans cette dynamique, le ministère congolais de la Défense nationale a annoncé l'envoi, dans les prochains jours, d'un attaché de défense à Paris, afin de renforcer la coordination et la coopération bilatérale entre les deux pays.