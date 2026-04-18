Congo-Kinshasa: Début des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Kisangani

Les autorités de Kisangani ont lancé mardi 14 mars les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine au niveau de la commune de Lubunga.

Ces travaux consistent à asphalter 15 KM de route sur une durée de 36 mois et s'inscrivent dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté.

A travers ces travaux, les autorités entendent améliorer la voirie urbaine et répondre aux besoins de mobilité dans cette partie de la ville.

Plusieurs artères importantes sont concernées, notamment les avenues Beach Bac, Anaflukis, de la Poste et de la Gare.

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A cela s'ajoutent les boulevards Opala, Hassan II et Kasumbu, identifiés comme prioritaires dans ce projet.

Un élan accompagné d'une certaine prudence.

Des habitants de Kisangani saluent cette initiative qu'ils jugent bénéfique, tout en insistant sur la qualité des travaux.

Rencontré sur place, un riverain d'une route espère que le résultat final des travaux pourra être bénéfique et satisfaire la population.

« On tient beaucoup à ça, c'est une bonne affaire. Nous voulons que les normes soient respectées... Il faut que la population soit satisfaite à la fin de ces travaux », a-t-il indiqué.

Alors que l'annonce des travaux est globalement bien accueillie par la population, la société civile locale rappelle que le véritable enjeu reste leur effectivité.

« Nous voulons vraiment voir l'effectivité des travaux dans la commune de Lubunga. Nous sommes habitués aux promesses non réalisées. Nous ne voulons pas que ces travaux soient simplement lancés sans suite », a fait savoir le président de la société de Kisangani, Héritier Isomela.

Pour leur part, les autorités provinciales ont fixé un délai de 36 mois pour la réalisation des travaux et exigent le respect strict du calendrier. Elles insistent sur la protection des ouvrages par les services de sécurité et appellent la population au civisme afin d'accompagner le bon déroulement du chantier.