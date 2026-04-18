Congo-Kinshasa: Analyse des négociations en Suisse, entre le gouvernement congolais et l'AFC/M23

analyse

Trois sujets principaux au menu de cette émission :

Mais, nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet du rôle stratégique de la RDC en ce qui concerne l'eau.

En effet, la Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a souligné le rôle stratégique de son pays dans les équilibres futurs liés à l'eau, à l'énergie et au développement mondial. Elle s'exprimait ainsi le mercredi 15 avril à New York, aux États-Unis, lors de la conférence « Water Forward, organisée en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

Dans son intervention, la cheffe du gouvernement congolais a insisté sur la portée globale de la question de l'eau, qu'elle considère comme un levier essentiel de développement économique et social.

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« Parler de l'eau aujourd'hui, ce n'est pas seulement parler de développement. C'est parler d'avenir, du monde que nous construisons », a-t-elle déclaré.

Judith Suminwa a rappelé que la RDC occupe une position centrale dans la gestion future des ressources hydriques, avec plus de 50 % des réserves d'eau douce de l'Afrique. Un atout majeur qui, selon elle, engage la responsabilité du pays dans la transformation de ce potentiel en progrès concret.

Elle a souligné que l'eau conditionne la santé, la sécurité, la prospérité et la croissance économique, appelant à une exploitation durable et structurée de cette ressource.

1er sujet : Attentes du 9ème round de négociations en Suisse entre le gouvernement congolais et l'AFC/M23 alors que les affrontements se poursuivent sur le terrain.

2ème sujet : Insécurité à Kinshasa, les causes et les pistes de solution.

3ème sujet : Situation humanitaire en RDC.

Invités :

-Donat Musema, Directeur général de la Radio communautaire IRIBA FM, émettant de Bukavu au Sud-Kivu.

-Madame Nathalie Kambala Luse, membre du cadre de concertation de la société civile du Kasaï centrale. Elle est directrice pays de l'ONG dénommée « Femmes main dans la main pour le développement intégral » (FMMDI).

-Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Rigaud, journaliste et directeur du site Afrikarabia, spécialisé sur la RDC.

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