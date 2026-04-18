Congo-Kinshasa: Lac Tanganyika - Le bilan du naufrage passe de 7 à 30 morts

Au lendemain du naufrage survenu sur le lac Tanganyika, le gouvernement provincial du Tanganyika a livré un bilan revu à la hausse de trente personnes décédées à la suite de cet accident lacustre.

Dans une communication faite mercredi 15 avril à Kalemie, le porte-parole du gouvernement provincial, Raphaël Pungwe, a indiqué que la majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Il a également fait état de 14 rescapés et de plusieurs personnes portées disparues, dont le nombre exact reste inconnu en raison de l'absence de manifeste des passagers.

Selon les autorités, le conducteur de l'embarcation aurait pris la fuite après le drame, emportant avec lui le moteur qu'il aurait préalablement détaché. Les services de sécurité sont actuellement à sa recherche, celui-ci ayant été formellement identifié.

Le maire de la ville de Kalemie, ainsi que le bourgmestre de la commune de Kalemie, présents lors de cette communication, ont entamé des démarches avec les familles des victimes afin de permettre l'inhumation digne des personnes décédées.

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Par ailleurs, le ministre provincial des Transports et celui de l'Action humanitaire sont attendus sur le site du drame, à Kasama, afin d'évaluer la situation et coordonner les actions de secours et d'assistance.

Le gouvernement provincial du Tanganyika a assuré qu'une assistance sera apportée aux familles endeuillées pour les accompagner dans l'organisation du deuil. Il prévoit également un appui aux rescapés ayant perdu leurs biens et marchandises lors du naufrage.