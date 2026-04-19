Gabon: Conflit homme-faune - Space for Giants inaugure sa base d'atténuation dans le Woleu-Ntem

L'atténuation du conflit homme-faune, notamment entre l'homme et l'éléphant, est depuis plusieurs années au coeur des préoccupations des autorités gabonaises. À cet effet, le gouvernement travaille régulièrement à la mise en place de solutions alternatives, telles que l'installation de clôtures électriques mobiles (CEM) ou la création de brigades spécialisées. Dans cette dynamique, le ministre des Eaux et Forêts, de l'Environnement et du Climat, chargé du Conflit homme-faune, Maurice Ntossui Allogo, a procédé récemment à l'inauguration de la base provinciale d'atténuation du conflit homme-faune du Woleu-Ntem.

La cérémonie s'est déroulée en présence des partenaires financiers et techniques, notamment CAFI, WCS et Space for Giants, ainsi que des autorités locales.

Durant deux jours, le ministre et sa délégation ont séjourné dans la province du Woleu-Ntem, dans le cadre des objectifs des 100 jours de l'action gouvernementale. Cette mission, qui s'est déroulée notamment à Oyem, s'est articulée en deux phases.

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La première phase, tenue le 9 avril, a été consacrée à l'inauguration officielle de la base provinciale d'atténuation du conflit homme-faune. En prélude à cette cérémonie, le ministre s'est rendu à l'hôpital régional d'Oyem pour apporter son soutien à une femme de 62 ans, victime d'une attaque d'éléphant près de son domicile. Il lui a assuré un accompagnement jusqu'à son rétablissement complet.

La cérémonie d'inauguration a réuni plusieurs partenaires, dont CAFI (l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale), représentée par Zita Kassa Wilks, WCS (Wildlife Conservation Society), représentée par son directeur général Gaspard Abits, et Space for Giants, représenté par son directeur national Eric Chehoski. Les autorités provinciales, notamment le gouverneur Jules Djecki et le président du Conseil départemental du Woleu, Gilbert Beh Missang, étaient également présents, aux côtés de bénéficiaires.

Dans son discours, le ministre a souligné que cette base constitue un outil de proximité destiné à accompagner les populations affectées. Elle servira de centre d'écoute, d'assistance et de coordination pour la gestion du conflit entre les hommes et les éléphants.

Cette infrastructure abrite les bureaux du chef de brigade ainsi que les unités de Space for Giants, chargées de l'installation et du suivi technique des clôtures électriques mobiles. Elle comprend quatre bureaux, une salle de réunion, une pièce de stockage et une cuisine. Sa mission est de centraliser les plaintes, de coordonner le déploiement des clôtures et d'en assurer l'entretien.

La mise en place de cette nouvelle base traduit la volonté du gouvernement d'intensifier l'installation des clôtures électriques mobiles dans la province. « Je me réjouis de procéder à cette inauguration, qui marque notre engagement à renforcer ces dispositifs dans le Woleu-Ntem, avant leur extension dans les provinces de l'Ogooué-Lolo et du Moyen-Ogooué », a déclaré le ministre. Il a également appelé les populations à collaborer étroitement avec les services des Eaux et Forêts dans un esprit de dialogue et de respect mutuel.

De son côté, la représentante de CAFI a salué cette avancée, soulignant qu'elle matérialise une vision devenue réalité. Elle a rappelé que le programme de coexistence pacifique entre l'homme et l'éléphant est financé à hauteur de 10 millions de dollars.

À mi-parcours, les résultats sont déjà significatifs. Sur un objectif de 1 800 clôtures, 1 200 ont déjà été installées. « Le résultat ? Moins de destructions dans les plantations, plus de sécurité pour les communautés locales et une hausse des récoltes vivrières », a-t-elle indiqué.

CAFI a également réaffirmé son engagement en faveur de la réduction de la pauvreté et de la préservation des écosystèmes forestiers, tout en soutenant les communautés locales, premières gardiennes de cette biodiversité.

La seconde journée, le 10 avril 2026, a été consacrée à une visite de terrain. Le ministre et sa délégation ont inspecté plusieurs sites afin d'évaluer l'état d'entretien des clôtures électriques mobiles par les bénéficiaires.

La mission s'est d'abord rendue à Abenelang, à 15 kilomètres d'Oyem, où un champ de 4 hectares de canne à sucre et d'arbres fruitiers est protégé par une clôture bien entretenue. À Essong-Menzon, à 22 kilomètres, 1,5 hectare de cultures de cacao et de bananes bénéficie du même dispositif.

La tournée s'est poursuivie au village Abam-Andock, sur la route de Minvoul, où une nouvelle clôture a été installée pour protéger 5 hectares de cultures (maïs, manioc, bananes et arbres fruitiers). Enfin, la délégation a visité une exploitation agricole et d'élevage de 0,3 hectare au quartier Andock-Assadoumgo.

Sur le terrain, le ministre a insisté sur la nécessité de rassurer et d'accompagner les populations, en facilitant l'accès aux clôtures électriques et en renforçant le suivi administratif.

Il a rappelé que la base d'Oyem servira de centre de coordination pour les demandes et l'installation des équipements, avec une extension prévue dans d'autres provinces. Il a également reconnu que certaines populations restent hésitantes, mais s'est montré confiant quant à une augmentation progressive de la demande.

Cette inauguration marque le lancement officiel de la deuxième année du projet, dont la première phase avait débuté le 24 mars 2025. Selon Space for Giants, au 31 mars 2025, le Gabon comptait déjà 2 235 clôtures électriques mobiles, pour plus de 37 000 bénéficiaires.

Dans la province du Woleu-Ntem, les données au 31 mars 2026 montrent des avancées notables :

* Haut-Komo : 57 clôtures dans 25 villages (370 bénéficiaires, 12 demandes en attente)

* Ntem : 6 clôtures dans 3 villages (34 bénéficiaires, 10 demandes en attente)

* Woleu : 51 clôtures dans 23 villages (336 bénéficiaires, 43 demandes en attente)

* Haut-Ntem : 7 clôtures dans 4 villages (52 bénéficiaires, 4 demandes en attente)

* Okano : 79 clôtures dans 29 villages (846 bénéficiaires, 12 demandes en attente)

Au total, la province compte 200 clôtures pour 1 638 bénéficiaires, avec 84 demandes en attente d'installation.