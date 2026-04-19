Afrique Centrale: Le Gabon s'inspire du modèle ivoirien pour accélérer l'opérationnalisation du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030

Dans une dynamique de renforcement des capacités en matière de planification stratégique et de mise en oeuvre des politiques développement, le Commissariat Général au Plan (CGP), sous la tutelle du Ministère de la Planification et de la Prospective, a conduit une mission de benchmarking à Abidjan (Côte d'Ivoire), du 8 au 11 avril 2026.

Sous le leadership du Commissaire Général au Plan, Vulgain Andzembé Tsiegori, cette mission d'immersion s'inscrit dans une volonté de renforcer les liens de coopération Sud-Sud entre le Gabon et la Cote d'Ivoire en matière de planification et de structuration des projets de développement.

C'est dans cette optique que Mr Ahoua Don Mello Directeur Général (DG) du BNETD et Marcelin Cissé, DG du Plan (Ministère du Plan et du Développement) ont accueilli la délégation gabonaise composé des Directeurs des Investissements Publics et du Suivi-Évaluation a pu s'imprégner du modèle des Plans Nationaux de Développement qui ont permis de transformer l'économie ivoirienne avec un impact social réel.

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Ces échanges ont permis d'aborder des thématiques clés telles que la structuration technique, économique et financière des projets publics, les mécanismes de maturation, les arbitrages budgétaires, la programmation des investissements ainsi que le Suivi et Évaluation. Autant de leviers essentiels pour accélérer la mise en oeuvre du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030.

Au-delà du partage d'expériences, cette mission a débouché sur des perspectives opérationnelles concrètes, notamment à travers la désignation de points focaux chargés d'accompagner la mise en oeuvre de projets structurants au Gabon.

Cette initiative illustre une conviction forte : les solutions aux défis du continent africain résident également dans la valorisation de l'expertise africaine.

Elle marque ainsi une étape significative dans le renforcement de la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, au service d'un développement durable, souverain au bénéfice des populations africaines.

Analyse stratégique de cette immersion

a) Positionnement de la mission

Cette mission s'inscrit clairement dans une logique de coopération Sud-Sud opérationnelle, dépassant le cadre protocolaire pour se concentrer sur le transfert de savoir-faire concret entre administrations africaines.

Le choix de la BNETD et de la Direction Générale de la Planification et du Développement en Côte d'Ivoire est stratégique, ces institutions étant reconnues pour leur capacité à transformer des visions en projets bancables.

b) Enjeux pour le Gabon

· Opérationnalisation du PNCD : passage d'une logique de planification à une logique d'exécution ;

· Renforcement de l'ingénierie de projets : structuration technique, économique et financière ;

· Amélioration de la maturité des projets : réduction des délais et meilleure attractivité pour les investisseurs ;

· Optimisation de la programmation budgétaire : arbitrages plus efficaces et alignement stratégique.

c) Apports du modèle ivoirien

Le modèle ivoirien repose sur :

· une chaîne intégrée de planification-programmation-budgétisation-exécution ;

· une forte capacité de maturation des projets en amont ;

· un rôle central d'une structure technique (BNETD) comme bras opérationnel de l'État ;

· une articulation efficace entre vision stratégique et financement.

d) Impacts attendus pour le CGP

Pour le Commissariat Général au Plan :

· montée en puissance comme chef d'orchestre du développement ;

· renforcement de la crédibilité auprès des partenaires techniques et financiers ;

· amélioration du pilotage stratégique des investissements publics ;

· mise en place de mécanismes de suivi-évaluation plus performants.

e) Dimension politique et diplomatique

· Renforcement de la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire

· Illustration concrète de la diplomatie économique

· Affirmation d'un modèle africain de développement fondé sur le partage d'expertise

· Préparer un MOU pour un partenariat gagnant-gagnant avec le BNEDT