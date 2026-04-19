Gabon: S.E. Mme Riham Hussein Ammar reçue par Me Lubin Ntoutoume

Ce jeudi 16 avril 2026, le Ministre de l'Industrie et de la Transformation Locale, Me Lubin Ntoutoume, a reçu en audience à son cabinet S.E. Mme Riham Hussein Ammar, Ambassadrice de la République Arabe d'Égypte au Gabon, dans le cadre d'une visite de courtoisie.

Au coeur des échanges : le renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et l'Égypte, en parfaite cohérence avec la vision des plus hautes autorités visant à accélérer la diversification de l'économie nationale à travers la transformation locale des matières premières.

À cet effet, la diplomate égyptienne a exprimé l'intérêt marqué de son pays à accompagner le Gabon, en mettant en avant l'expertise reconnue de l'Égypte dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment :

* l'agriculture

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* la transformation du bois

* le minerai de fer

·les matériaux de construction

* l'industrie textile

·la transformation des produits halieutiques (thon et saumon)

·la production de clinker.

Parmi les perspectives concrètes évoquées, des discussions avancées sont en cours avec une entreprise égyptienne de cimenterie (AMG), en vue de l'implantation d'une unité de production au Gabon.

Dans la même dynamique, S.E. Mme Riham Hussein Ammar a également souligné la disponibilité de son gouvernement à accompagner le renforcement des capacités nationales à travers des formations spécifiques destinées aux agents du ministère, favorisant ainsi un transfert effectif de compétences.

Se réjouissant de cette démarche, le Ministre Lubin NTOUTOUME a réaffirmé la pleine disponibilité du Gouvernement gabonais à diversifier ses partenaires économiques et à promouvoir une industrialisation forte, durable et créatrice de valeur.

Cette audience traduit la volonté commune du Gabon et de l'Égypte de bâtir un partenariat stratégique au service du développement industriel.