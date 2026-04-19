Sahara Occidental: L'Équateur renforce son appui à la souveraineté marocaine sur le Sahara et ouvre la voie à une coopération économique accrue

La République de l'Équateur a réaffirmé, vendredi à Rabat, son soutien à l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume du Maroc en 2007 pour le Sahara marocain, qu'elle considère désormais comme « la seule solution sérieuse, crédible et réaliste » au différend régional.

Cette position a été consignée dans le communiqué conjoint signé à l'issue des entretiens entre le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue équatorienne, Gabriela Sommerfeld, en visite de travail dans la capitale marocaine.

À travers cette déclaration, Quito marque un nouvel approfondissement de son rapprochement avec Rabat sur la question du Sahara marocain. L'Équateur a également salué l'adoption de Résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies, laquelle consacre l'option d'une autonomie sous souveraineté marocaine comme la solution la plus faisable pour clore définitivement ce différend.

Les deux pays ont, par ailleurs, réaffirmé leur soutien aux efforts menés sous l'égide des Nations Unies, notamment à l'action de l'Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara, dans la perspective d'un règlement politique durable et mutuellement acceptable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le communiqué conjoint met également en lumière une décision à forte portée politique et symbolique : Équateur a décidé d'étendre sa couverture consulaire au Sahara marocain, conformément au droit international. Cette mesure s'inscrit dans la dynamique croissante de reconnaissance internationale de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

Au-delà de la dimension diplomatique, cette visite ouvre également de nouvelles perspectives économiques. La cheffe de la diplomatie équatorienne a exprimé la volonté de son pays de développer les opportunités de coopération économique et commerciale dans le Sahara marocain, considéré par Quito comme une porte d'entrée stratégique vers le continent africain.

Les autorités équatoriennes entendent notamment renforcer les échanges dans les domaines de l'investissement, du commerce et du développement productif. Dans cette optique, Gabriela Sommerfeld a annoncé que l'ambassadeur équatorien à Rabat effectuera prochainement une visite dans les provinces du Sud marocaines afin de préparer plusieurs initiatives économiques et d'identifier les secteurs susceptibles d'accueillir des partenariats entre les deux pays.