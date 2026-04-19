Afrique de l'Est: L'Éthiopie lance les préparatifs pour accueillir la COP32, annonce le Premier ministre

Addis-Abeba — Désignée pays hôte de la COP32, l'Éthiopie a officiellement amorcé ses préparatifs avec l'installation d'un Comité national de pilotage, a annoncé le Premier ministre Abiy Ahmed.

Selon le chef du gouvernement, cette étape marque le début d'un processus structuré visant à organiser cet événement international d'envergure. Les principales autorités ont été mobilisées afin d'assurer une conduite claire et résolue des préparatifs.

Dans une déclaration publiée sur son compte officiel, le Premier ministre a souligné que la Présidence avait déjà engagé ses premières actions, posant ainsi les bases d'un effort coordonné et ambitieux.

« Nous avons réuni les principaux responsables afin de guider ce processus avec clarté et détermination. La Présidence a déjà entamé ses premières tâches, jetant les bases d'un effort coordonné et ambitieux », a-t-il affirmé.

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Abiy Ahmed a également indiqué avoir convoqué le Comité national de pilotage, qui rassemble des représentants de divers secteurs, afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux, d'identifier les insuffisances et d'harmoniser les actions avec la vision globale du pays.

D'après lui, cette instance constitue à la fois un cadre d'évaluation des progrès réalisés et un outil d'orientation stratégique collective.

« Notre objectif est clair : progresser de manière cohérente, avec une coordination renforcée, une ambition commune et un engagement partagé en faveur de l'excellence dans l'organisation de cet événement mondial », a-t-il déclaré.