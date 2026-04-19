Ethiopie: La coopération internationale est un levier clé de la réforme judiciaire, selon le président de la Cour suprême d'Amhara

Addis-Abeba — Le renforcement de la coopération avec les institutions juridiques et judiciaires internationales constitue un pilier essentiel pour faire avancer les réformes du système judiciaire en Éthiopie, a affirmé Alemante Agidew, président de la Cour suprême de la région d'Amhara.

Cette déclaration intervient à l'issue d'une visite de travail menée par une délégation qu'il dirigeait auprès de plusieurs institutions judiciaires de premier plan en Europe et en Asie.

Selon le président, cette mission visait à consolider les réformes en cours tout en élargissant les partenariats internationaux, notamment à travers le partage d'expériences pratiques et le renforcement des capacités aux niveaux national et régional.

Il a qualifié les échanges tenus durant cette tournée de « constructifs et fructueux ».

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Au cours de leur déplacement, les membres de la délégation ont rencontré diverses institutions de référence à Singapour, à Hong Kong, en France et aux Pays-Bas.

À Singapour, ils ont notamment échangé avec le Centre international d'arbitrage de Singapour (SIAC), Maxwell Chambers et la Cour suprême.

À Hong Kong, des discussions ont eu lieu avec plusieurs organismes, dont le Centre d'arbitrage international de Hong Kong, l'Organisation internationale pour la médiation (IOMED), le Bureau de formation des talents juridiques internationaux ainsi que le ministère de la Justice.

En Europe, la délégation s'est rendue auprès d'institutions majeures telles que la Chambre de commerce internationale et le Centre d'arbitrage de Paris en France, ainsi que la Cour permanente d'arbitrage et l'Académie de droit international de La Haye aux Pays-Bas.

En marge de ces visites, Alemante Agidew s'est entretenu avec de hauts responsables d'organisations juridiques internationales afin d'explorer les perspectives de coopération et de partenariat.

Lors de ces échanges, il a présenté les avancées des réformes judiciaires en Éthiopie, mettant en avant la révision du cadre juridique, le renforcement des institutions et les efforts de modernisation du système judiciaire.

Il a également souligné les initiatives visant à améliorer l'accès à la justice et à promouvoir les modes alternatifs de règlement des différends.

Le président a en outre relevé que la position stratégique de l'Éthiopie, en tant que siège de l'Union africaine et d'autres institutions internationales, combinée à la croissance économique du pays et à sa connectivité mondiale assurée notamment par Ethiopian Airlines, offre des opportunités favorables pour faire du pays un pôle régional d'arbitrage.

Il a estimé que ces avancées pourraient bénéficier à la fois aux acteurs nationaux et internationaux.

De leur côté, les partenaires rencontrés ont salué les progrès réalisés par l'Éthiopie dans la réforme de son système judiciaire, en particulier au sein de la Cour suprême régionale d'Amhara, et ont exprimé leur volonté de renforcer davantage la coopération à travers l'assistance technique, le développement des capacités et l'échange d'expertise.

La délégation a regagné l'Éthiopie le 16 avril 2026, concluant ainsi sa mission.