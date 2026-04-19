Maroc: Marrakech consolide son rôle de plateforme de coopération aérienne internationale

La 5e édition du Global Implementation Support Symposium (GISS 2026), organisée conjointement par le ministère du Transport et de la Logistique et l'Organisation de l'aviation civile internationale (ICAO), s'est clôturée, jeudi à Marrakech, en présence d'un aréopage de responsables gouvernementaux, d'experts internationaux et d'acteurs majeurs du secteur aérien.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition, tenue sur trois jours, a connu une participation exceptionnelle, avec près de 1.900 inscrits et plus de 6.000 visiteurs, dont 27 ministres, 70 directeurs généraux de l'aviation civile, ainsi que 20 membres du Conseil de l'ICAO.

Dans son allocution de clôture, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a souligné que l'organisation par le Royaume de ce Symposium reflète le rôle pionnier du Maroc dans le développement du transport aérien et le renforcement de la coopération internationale.

Il a ajouté que l'aviation civile mondiale se trouve aujourd'hui à un tournant historique, marqué par une reprise remarquable du trafic aérien, une transformation technologique rapide et des défis environnementaux de plus en plus pressants, notant que ce conclave n'était pas un simple forum de discussion, mais l'expression d'un engagement collectif clair.

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De même, le ministre a relevé que les échanges ont mis en avant le rôle crucial de la connectivité aérienne comme moteur du développement économique, de l'intégration régionale et de l'inclusion sociale, rapporte la MAP.

De son côté, le secrétaire général de l'ICAO, Juan Carlos Salazar, a salué le rôle du Royaume dans l'organisation de cette grand-messe de l'aviation civile, rappelant l'importance historique de Marrakech en tant que carrefour des civilisations et des cultures à la croisée de l'Afrique, de l'Europe et du monde arabe.

M. Salazar a précisé que le symposium a marqué un jalon important dans la mise en oeuvre du Plan stratégique 2026-2050 de l'organisation, et a notamment abouti à l'adoption d'un "appel à l'action" pour une aviation civile plus sûre, plus durable et plus inclusive.

En marge de ce conclave, M. Kayouh a tenu 21 réunions bilatérales avec ses homologues et des responsables d'organisations internationales, axées sur le renforcement de la coopération en matière de transport, notamment aérien et d'aviation civile.

Ces échanges ont été couronnés par la signature de 11 accords dans le domaine du transport aérien, dont deux conventions avec l'ICAO outre 9 accords avec le Costa Rica, le Mozambique, le Togo, le Libéria, le Cap-Vert, le Nigeria, la Guyana, l'Île Maurice et les Comores, traduisant une dynamique renforcée de coopération et une volonté commune de développer la connectivité aérienne, de consolider les capacités institutionnelles et de promouvoir un transport aérien sûr, performant et durable.

A cet égard, les discussions ont permis d'identifier des opportunités concrètes de partenariat, en vue de promouvoir le partage d'expertise et de soutenir le développement de projets structurants à l'échelle régionale et internationale.

Les participants ont examiné les principaux défis et opportunités auxquels fait face le secteur de l'aviation civile, dans un contexte marqué par la croissance rapide du trafic aérien, les mutations technologiques accélérées et des exigences croissantes en matière de durabilité environnementale.

Ils ont, par là même, planché sur les enjeux liés au financement des projets aéronautiques, mettant en avant la nécessité de concevoir des projets viables, structurés et bancables, capables d'attirer les investissements internationaux et de soutenir la modernisation des systèmes aéronautiques, notamment dans les régions en développement.

Ce symposium a été l'occasion de mettre l'accent sur la nécessité de traduire les échanges et les recommandations formulées en actions concrètes, notamment à travers le renforcement des mécanismes de coopération technique, la mobilisation de financements adaptés et la consolidation des capacités institutionnelles des Etats.

En accueillant cette édition du GISS pour la première fois sur le continent africain, le Royaume du Maroc confirme son positionnement en tant que carrefour stratégique de l'aviation civile internationale.

La cérémonie de clôture a été marquée par la présentation d'une synthèse des principaux enseignements du symposium, ainsi que par l'annonce de la prochaine édition du GISS 2027, qui poursuivra les efforts engagés pour renforcer le soutien à la mise en oeuvre des normes internationales et accompagner la transformation du secteur aérien.