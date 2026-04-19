La cinquième étape de la Caravane des rencontres régionales du commerce extérieur, organisée mercredi dernier par PORTNET S.A. en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et l'Agence nationale des ports, s'est tenue avec succès à Laâyoune, confirmant la dynamique économique soutenue des provinces du Sud.

Cet événement a rassemblé un large éventail d'acteurs institutionnels et économiques autour d'un objectif commun : accompagner la transformation du commerce extérieur marocain et valoriser le potentiel stratégique de la région. Il a ainsi mis en lumière les nombreux atouts de Laâyoune-Sakia El Hamra, notamment sa position géographique privilégiée, ses infrastructures en plein essor et ses opportunités dans des secteurs porteurs tels que la logistique, la pêche, l'économie bleue et les énergies renouvelables.

Dans son allocution d'ouverture, le directeur général de PORTNET a souligné l'importance de la transformation digitale comme levier clé d'amélioration de la compétitivité et de fluidification des échanges. A cet égard, les évolutions de la plateforme PORTNET ont été présentées, illustrant les avancées réalisées en matière de simplification des procédures, avec notamment l'intégration de nouvelles fonctionnalités couvrant un nombre élargi de démarches liées au commerce extérieur.

Les différentes interventions ont également permis de mettre en exergue les projets structurants de la région, notamment le développement des zones industrielles à Laâyoune, Boujdour et Tarfaya, ainsi que les initiatives visant à renforcer l'attractivité territoriale. Le rôle du Centre régional d'investissement dans l'accompagnement des porteurs de projets a été particulièrement mis en avant, tout comme l'importance de l'offre portuaire et des connexions avec les îles Canaries en tant que levier d'ouverture vers les marchés européens et africains.

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La rencontre a été marquée par des échanges riches et constructifs entre les opérateurs économiques et les représentants des institutions publiques, offrant un espace de dialogue direct autour des enjeux, contraintes et perspectives du commerce extérieur.

A travers cette étape, PORTNET a réaffirmé son engagement à soutenir la digitalisation des procédures, à renforcer la compétitivité des entreprises marocaines et à contribuer activement à l'intégration des régions dans les chaînes de valeur internationales.