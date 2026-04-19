Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé, en fin de matinée, une audience à une délégation du Parti démocratique sénégalais (PDS), conduite par Madame Nafissatou Diallo. Celle-ci était porteuse d'un message du Président Abdoulaye Wade, ancien Chef de l'État et figure emblématique de la vie politique nationale.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la célébration du centenaire de Maître Abdoulaye Wade, troisième Président de la République du Sénégal. Elle a offert l'occasion d'évoquer l'organisation de cet événement d'envergure, appelé à marquer un moment fort de mémoire et de reconnaissance nationale.

Dans une atmosphère empreinte de considération et de respect, le Chef de l'État a exprimé l'affection particulière qu'il porte au Président Wade. Il a salué en lui une figure politique majeure, dont l'engagement et le parcours ont contribué à façonner l'image du Sénégal, aujourd'hui reconnu et respecté sur la scène internationale.

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Le Président de la République a également mis en exergue l'héritage laissé par son prédécesseur, soulignant que, au-delà de ses nombreuses réalisations, Abdoulaye Wade a su ouvrir aux Sénégalais un horizon des possibles élargi. Selon lui, cette vision a nourri une ambition collective et renforcé la confiance en l'avenir.

L'échange, cordial et constructif, a ainsi été marqué par la reconnaissance d'un legs politique et historique qui continue d'inspirer la Nation, à l'heure où le Sénégal s'apprête à célébrer le centenaire de l'une de ses figures les plus marquantes.