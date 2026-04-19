Sénégal: Accord entre le gouvernement et le SELS - Une avancée saluée après des mois de crise

Après plusieurs mois de turbulences ayant fortement perturbé le secteur de l'Éducation et de la Formation, une issue vient d'être trouvée.

Un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement et le Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal (SELS), marquant une étape importante dans la résolution du conflit.

Dans une réaction rendue publique, le Secrétaire général national du SELS, Amidou Diedhiou, a salué cet aboutissement, fruit d'une longue mobilisation syndicale. Il a tenu à exprimer sa gratitude envers les enseignants pour leur engagement constant. « Nous remercions les enseignants pour leur mobilisation dans l'unité, la solidarité et la résilience et leur adressons nos vives félicitations », a-t-il déclaré.

Tout en reconnaissant que toutes les revendications n'ont pas été satisfaites, le responsable syndical estime néanmoins que les efforts consentis n'ont pas été vains. « Nous n'avons certes pas tout obtenu ; force est de reconnaître que nos sacrifices n'ont pas été inutiles. Ainsi va l'action syndicale », a-t-il souligné, inscrivant cet accord dans une dynamique progressive de conquêtes sociales.

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Amidou Diedhiou a également salué le rôle joué par plusieurs acteurs dans le dénouement de la crise. Il a notamment remercié la COSYDEP et son Directeur exécutif pour leur implication déterminante à toutes les étapes des négociations. Une mention spéciale a été adressée à Mody Guiro, Secrétaire général de la CNTS, pour son action « discrète mais déterminante ». Le leader syndical n'a pas manqué de rendre hommage aux membres du SELS pour leur soutien constant tout au long de la grève.

Malgré cette avancée, le combat syndical est loin d'être terminé. Le SELS s'engage à poursuivre les discussions avec les autorités afin de finaliser plusieurs chantiers jugés prioritaires. Parmi les revendications restantes figurent le relèvement de la pension de retraite, l'élargissement de l'imputation budgétaire, l'augmentation de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, ainsi que le reclassement des instituteurs dans la hiérarchie B2. Le syndicat plaide également pour un élargissement du périmètre des enseignants concernés par les décrets modifiés.

« Il y a encore du chemin à parcourir ; nous en sommes conscients », a conclu Amidou Diedhiou, appelant à maintenir la mobilisation pour parachever le processus de correction des inégalités dans le secteur.

Cet accord ouvre ainsi une nouvelle phase, entre apaisement et poursuite des négociations, dans un secteur clé pour l'avenir du pays.