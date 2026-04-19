Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a officiellement répondu au ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, au sujet des préparatifs du centenaire de l'ancien président Abdoulaye Wade.

Dans une correspondance datée du 10 avril 2026, le ministère avait sollicité l'implication des proches et du parti de l'ancien chef de l'État dans l'organisation de cet événement d'envergure.

Dans sa réponse, le PDS dit avoir accueilli cette initiative « avec une attention particulière », tout en exprimant sa « profonde appréciation » pour une démarche qui, selon lui, « honore la mémoire, l'oeuvre et la vision » de Me Wade. Le parti souligne que l'héritage de l'ancien président dépasse les frontières nationales pour s'inscrire durablement dans l'histoire politique et intellectuelle du continent africain.

Souhaitant donner une dimension fédératrice à cet anniversaire, le président Wade et sa famille ont opté pour une coordination des différentes initiatives prévues. L'objectif est de conférer à la commémoration un caractère inclusif, à la fois national et international. « Cet événement devra être un moment de transmission, d'unité et de projection pour la Nation tout entière », indique la lettre.

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Le PDS a également salué l'implication des plus hautes autorités de l'État, notamment le fait que la célébration soit placée sous le haut patronage du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Une décision qui, selon le parti, renforce la portée républicaine et historique de l'événement.

En conclusion, le PDS a réitéré ses remerciements au ministre pour cette initiative « empreinte de sens de l'histoire », tout en réaffirmant sa disponibilité à contribuer à la réussite de ce centenaire, annoncé comme un moment majeur de commémoration nationale.