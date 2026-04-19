Sénégal: Le Président Bassirou Diomaye Faye félicite Saly Sarr après son exploit mondial

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce matin, l'athlète sénégalaise Saly Sarr, venue lui présenter sa médaille de bronze obtenue aux Championnats du monde d'athlétisme en salle.

Au cours de cette rencontre, le Chef de l'État a adressé ses chaleureuses félicitations à la sportive, saluant une performance « de haut niveau » qui, selon lui, honore l'ensemble de la Nation sénégalaise. Il a également transmis à l'athlète les félicitations du peuple sénégalais, fier de cet exploit sur la scène internationale.

L'audience s'est tenue en présence d'une délégation comprenant notamment des responsables de l'athlétisme national ainsi que l'entourage de la championne. Les échanges ont porté sur les perspectives à venir, en particulier les prochains Jeux Olympiques de Los Angeles, où Saly Sarr est considérée comme l'une des meilleures chances de médaille pour le Sénégal.

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Profitant de l'occasion, le Président de la République a réaffirmé son engagement à soutenir le développement du sport de haut niveau. Il a assuré que l'État mettra en place les moyens nécessaires pour garantir une préparation optimale à Saly Sarr, ainsi qu'à l'ensemble des athlètes sénégalais, en vue des grandes échéances internationales.

Cette reconnaissance officielle vient consacrer le parcours remarquable de la jeune athlète et renforce les espoirs placés en elle pour porter haut les couleurs du Sénégal lors des compétitions futures.