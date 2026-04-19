Gabon: Journée nationale de la femme - A Owendo, l'AIR consolide son engagement pour un leadership féminin fort et structurant

- À l'occasion de la Journée nationale de la femme, l'Alliance Indépendante pour le Renouveau (AIR) a marqué les esprits en allant au-delà d'une simple célébration, pour offrir une véritable démonstration de sa vision politique en matière d'autonomisation féminine et de transformation sociale durable.

Placée sous le thème évocateur « AIR, moteur d'autonomisation et du leadership féminin », cette journée a connu une forte mobilisation des femmes du mouvement au complexe sportif Léon Auger d'Owendo, autour d'une activité de fitness fédératrice. Bien plus qu'un moment de bien-être, cette initiative traduit une orientation politique assumée : faire de la femme un levier essentiel du développement local et national.

Dans une atmosphère empreinte de solidarité, de discipline et d'engagement, les participantes ont exprimé, à travers l'effort collectif, leur volonté de s'inscrire dans une dynamique de responsabilité, de leadership et de prise d'initiative.

Pour l'AIR, il ne s'agit plus seulement de porter un discours, mais de déployer des actions concrètes visant à renforcer les capacités des femmes, promouvoir leur épanouissement et soutenir leur pleine participation à la vie publique.

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L'organisation de cette activité a reposé sur une coordination efficace assurée par Mme Cyrielle Elibiyo et Mlle Divingou Kiynie, tandis que la séance de fitness a été rigoureusement encadrée par Dr Rodolphe Ndjibadi, garantissant ainsi professionnalisme et qualité dans le déroulement des activités.

Dans une seconde phase, les participantes ont pris part à un atelier en plein air, centré sur le thème de la journée. Cet espace d'échange et de réflexion a permis d'aborder, de manière participative, les enjeux liés à l'autonomisation économique, au leadership féminin et à l'implication des femmes dans les sphères décisionnelles. Les discussions ont fait émerger des pistes concrètes d'actions, traduisant la volonté du mouvement de structurer durablement son engagement en faveur des femmes.

Des responsables de l'AIR présents pour l'occasion ont rappelé que la promotion du leadership féminin constitue un axe stratégique de leur projet de société. « Une nation ne peut progresser durablement sans l'implication pleine et entière de ses femmes », ont-ils insisté, appelant à la mise en place de mécanismes innovants de formation, d'accompagnement et de valorisation des compétences féminines.

À travers cette initiative, l'AIR confirme son ancrage de proximité, sa capacité de mobilisation et sa cohérence stratégique autour de valeurs fondamentales : inclusion, responsabilité et développement humain. À Owendo, le message est sans équivoque : le renouveau politique passe nécessairement par la reconnaissance, la promotion et la responsabilisation du potentiel féminin.

Au-delà de l'événement, c'est une vision structurée et ambitieuse qui se dessine -- celle d'un mouvement à l'écoute des réalités sociales, déterminé à traduire ses engagements en actions visibles, mesurables et impactantes. Une posture qui conforte la crédibilité de l'AIR dans le paysage politique gabonais, à un moment où les attentes citoyennes exigent des réponses concrètes et un leadership véritablement incarné...