Congo-Brazzaville: Retour sur les municipales en France - Letycia Ossibi siège au Conseil municipal de Sotteville-lès-Rouen

Letycia Ossibi, première femme afro-descendante tête de liste en région Normandie, est entrée au Conseil municipal de Sotteville-lès-Rouen à l'issue du scrutin du 15 mars dernier en France.

La Franco-Congolaise Letycia Ossibi s'est illustrée lors des dernières élections municipales françaises qui se sont déroulées au mois de mars dernier, en portant la liste "Nouveau regard pour Sotteville-lès-Rouen.".

En dépit d'une campagne semée d'embûches et la mauvaise foi de ses adversaires qui ne l'ont pas ménagée jusqu'au jour du vote, la Franco-Congolaise originaire de Pointe-Noire a tout de même réussi à faire son entrée au Conseil municipal de Sotteville-lès-Rouen.

Militante de terrain, bien ancrée dans le monde associatif, surnommée dans la ville « La dame en bleu », Letycia Ossibi ne passe pas inaperçue dans les rues de Sotteville-lès-Rouen.

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Elle est présidente de l'association "Marie Claire" ayant pour objectif statutaire, entre autres, de s'occuper des seniors. De par son travail de proximité, elle a su s'imposer jusqu'à intégrer le Conseil national des villes, au titre de représentants des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle siège au sein de cette institution depuis 2019.

Remarquée par des personnalités politiques françaises pour son engagement, Letycia Ossibi s'est présentée aux deux dernières législatives aux couleurs du parti Horizons de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Avec sa coupe à la garçonne style Grace Jones, James Bond Girl bien connue des cinéphiles, et ses tenues bleues qui lui valent son surnom, Letycia Ossibi s'est installée comme une figure politique locale qu'on n'hésite pas à aborder au marché ou dans la rue.

« C'est une fierté pour nous, les femmes afro-descendantes, et pour la communauté, de voir Letycia Ossibi gravir une à une les marches. Aujourd'hui, elle siège comme élue de l'opposition, et pourquoi pas maire de Sotteville-lès-Rouen demain ? », déclare Simone, électrice à Sotteville-lès-Rouen.