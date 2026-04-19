Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 avril 2026

revue de presse

En Angola, Léon XIV poursuit sa tournée africaine

Le pape Léon XIV a atterri samedi à Luanda, capitale de l’Angola, ouvrant la troisième étape de son périple africain de onze jours.

Parti de Yaoundé, il venait d’y clore une visite de trois jours au Cameroun marquée par une messe en plein air réunissant quelque 200 000 fidèles, dans une ferveur populaire exceptionnelle.

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À bord de son vol vers Luanda, le souverain pontife est revenu sur ses échanges indirects avec le président américain Donald Trump au sujet du conflit lié à la guerre en Iran déclenchée fin février. Il a affirmé ne pas souhaiter entrer dans une polémique avec le chef d’État, tout en réaffirmant sa volonté de porter un message constant de paix et de réconciliation. [Source Africanews]

Affaire Kémi Séba : Niamey confirme le passeport diplomatique

Le ministre nigérien des affaires étrangères Bakary Yaou Sangaré a apporté samedi à Lomé les premières précisions officielles de Niamey sur l’arrestation de l’activiste panafricaniste Kémi Séba en Afrique du Sud, tandis que la police sud-africaine évoque une procédure d’extradition vers le Bénin.

Au micro de VoxAfrica, en marge de la réunion de haut niveau sur la stratégie du Togo pour le Sahel, Bakary Yaou Sangaré, le ministre nigérien des Affaires étrangères a confirmé que Kémi Séba « est détenteur d’un passeport diplomatique régulièrement attribué » par le Niger.

Selon le ministre, la mission diplomatique nigérienne à Prétoria a été contactée par la police sud-africaine aux seules fins d’authentification du document. Le motif de la détention, tel que communiqué à Niamey, est un séjour irrégulier : l’activiste « a dépassé le temps qu’il devait passer » sur le territoire sud-africain. [Source Apanews]

CAN : Trois supporters sénégalais libérés au Maroc après les violences de la finale

Trois supporters sénégalais ont été libérés après trois mois de prison au Maroc, suite aux incidents lors de la finale de la CAN à Rabat, marquée par de fortes tensions.

Trois supporters sénégalais ont été libérés samedi 18 avril après avoir purgé une peine de trois mois de prison au Maroc. Ils étaient détenus depuis les violences survenues lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations à Rabat.

Accueillis à leur sortie par des représentants de l’ambassade du Sénégal, ils ont quitté le territoire sous le regard des autorités marocaines. [Source Africa Radio]

L’Union africaine s’attaque à la projection Mercator, qui rapetisse l’Afrique sur la carte du monde

L’organisation a chargé le Togo de présenter à l’Assemblée générale des Nations unies, en septembre, la projection Equal Earth, qui donne une représentation de la taille des continents plus proche de la réalité.

C’est un biais hérité de l’histoire auquel le regard a fini par s’habituer. Celui d’une carte du monde sur laquelle l’Inde est aussi grande que la France, le Groenland aussi vaste que l’Afrique. Une distorsion issue de la projection de Mercator, vieille de plus de 500 ans et qui s’est imposée comme le planisphère de référence dans le monde. [Source Le Monde Afrique]

Guinée-Bissau : Les avocats de Domingos Simoes Pereira s’insurgent contre sa détention «arbitraire»

En Guinée-Bissau, le collectif des avocats de Domingos Simoes Pereira dénonce, à travers un communiqué publié vendredi 17 avril, la création d'un tribunal ad hoc pour traiter le dossier de l'opposant guinéen. Les avocats demandent l'arrêt de la détention qu'ils jugent arbitraire.

Domingos Simoes Pereira, opposant et leader du PAIGC, est poursuivi pour des faits présumés de crimes économiques. Il avait été arrêté au lendemain du coup d'État du 26 novembre dernier contre le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo. Domingos Simoes Pereira a, depuis, été libéré mais il est toujours assigné à résidence. [Source RFI]

Afrique du Sud : Mamelodi Sundowns se qualifie pour la finale de la Ligue des champions CAF

Le Mamelodi Sundowns a validé sa présence en finale de la Ligue des champions de la CAF en battant l’Espérance de Tunis lors du match retour disputé à domicile. Maîtres de leur double confrontation, les Sud-Africains décrochent ainsi une place pour la dernière étape de la compétition, une année après leur précédente apparition en finale.

Après avoir pris l’avantage lors du match aller, les Sundowns ont confirmé leur supériorité sur les deux rencontres en s’imposant une nouvelle fois 1-0. La seule réalisation du soir est venue d’un penalty transformé par l’attaquant colombien Brayan Leon. Le gardien Bechir Ben Said a d’abord arrêté la tentative, mais Leon a finalement converti la seconde tentative et permis à son équipe de sceller le score. [Source Beninwebtv]

Libéria : Raffinage local rendu obligatoire sur cinq ans

L’Assemblée plénière du Sénat libérien a reçu le 16 avril 2026 un projet de loi intitulé « Loi de 2026 portant modification de la loi sur la réforme du secteur aurifère ». Présenté par les sénateurs Francis Saidy Dopoh II (River Gee), Nya D. Twayen Jr (Nimba) et Johnny K. Kpehe (Bong), le texte vise à combler les lacunes de la loi de 2000 sur les mines et minéraux.

Il prévoit l’organisation des mineurs artisanaux en coopératives, l’instauration d’un raffinage local obligatoire sur cinq ans, la création de centres de négoce agréés et d’un registre numérique pour renforcer la traçabilité. Le projet introduit aussi la National Gold Company of Liberia pour encadrer la participation de l’État et impose l’élimination progressive du mercure toxique.

Les sénateurs estiment que cette réforme permettra de lutter contre la contrebande, d’accroître les revenus et de garantir une meilleure redistribution des richesses minières. Le texte a été transmis aux commissions compétentes pour examen avant retour en séance plénière en mai 2026. [Source Africa 24]

Le Canada teste sa nouvelle stratégie africaine au Mali, entre relance diplomatique et incertitudes

Le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga a reçu vendredi 17 avril 2026 à Bamako la sous‑ministre adjointe canadienne chargée de l’Afrique, Cheryl Urban. Une rencontre qualifiée de « visite de travail » qui marque une tentative de réchauffement entre deux pays dont la coopération directe est officiellement gelée depuis 2021.

Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales et les « nouvelles orientations » du partenariat, sans pour autant annoncer la levée de la suspension de l’aide directe au gouvernement malien.

Ottawa continue toutefois de financer 26 projets en cours, pour un montant d’environ 95 millions de dollars, principalement dans les secteurs humanitaires, éducatif et sanitaire. Ces fonds transitent par des organisations internationales et des partenaires d’exécution, permettant de maintenir un lien sans réengagement politique frontal. [Source Africapresse]

Biovac lève 112 millions $ pour construire la première usine de vaccins de bout en bout en Afrique

L’usine, qui produira des vaccins contre le choléra, la poliomyélite, la pneumonie et la méningite, s’aligne sur l’ambition de l’Union africaine de faire passer le taux de vaccins produits localement de 1 % actuellement à 60 % d’ici 2040.

La société biopharmaceutique sud-africaine Biovac a mobilisé 95 millions d’euros (environ 112,4 millions USD) auprès de la Société financière internationale (SFI) et de la Banque européenne d’investissement (BEI), pour construire la première usine africaine de fabrication de vaccins de bout en bout.

La levée de fonds a eu lieu dans le cadre d’un montage financier mené par la SFI en tant qu’arrangeur principal mandaté. Filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, la SFI a consenti un prêt senior de 20 millions d'euros, tandis que la BEI a contribué par un apport de quasi-fonds propres de 75 millions d’euros, ont précisé Biovac et ses bailleurs de fonds dans un communiqué conjoint publié le jeudi 16 avril, indiquant que d'autres fonds sont en cours de mobilisation. [Source Agence Ecofin]

Congo- Russie : Une coopération bilatérale renouvelée

Venu assister à l’investiture du président Denis Sassou N'Guesso à Brazzaville, le vice-Premier ministre russe, Alexandre Novak, a réaffirmé le 17 avril la vigueur du partenariat entre le Congo et la Russie. Les échanges avec le chef de l'Etat ont mis en lumière une volonté commune d’accélérer la coopération stratégique dans des secteurs clés tels que l’énergie, les infrastructures et les technologies de pointe.

La coopération entre la République du Congo et la Fédération de Russie connaît un nouvel élan. L’émissaire du président russe, Vladimir Poutine, a été reçu le 17 avril par le chef de l’État nouvellement investi. Cette rencontre de haut niveau a permis aux deux parties de passer en revue les axes prioritaires de leur partenariat, désormais qualifié de stratégique.

Les discussions ont notamment porté sur la consolidation des relations bilatérales à travers de nouveaux accords, en particulier dans le domaine de la protection des investissements et du développement des secteurs clés de l’économie. [Source Les Dépêches de Brazzaville]