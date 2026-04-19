Tunisie/Afrique du Sud: Ligue des champions CAF - L'Espérance de Tunis éliminée, Sundowns file en finale

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) a été éliminée de la Ligue des champions de la CAF après sa défaite face à Mamelodi Sundowns, ce samedi 18 avril 2026, en demi-finale retour.

Le club sud-africain s'est imposé 1-0 grâce à un but inscrit sur penalty par Brayan León à la 35e minute, validant ainsi sa qualification pour la finale de la compétition continentale.

Malgré ses tentatives, l'Espérance n'est pas parvenue à renverser la situation et quitte la Ligue des champions aux portes de la finale, tandis que Sundowns poursuit son parcours et se hisse au dernier acte.