Tunisie/Afrique du Sud: Ligue des champions CAF - L'Espérance de Tunis éliminée, Sundowns file en finale

18 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) a été éliminée de la Ligue des champions de la CAF après sa défaite face à Mamelodi Sundowns, ce samedi 18 avril 2026, en demi-finale retour.

Le club sud-africain s'est imposé 1-0 grâce à un but inscrit sur penalty par Brayan León à la 35e minute, validant ainsi sa qualification pour la finale de la compétition continentale.

Malgré ses tentatives, l'Espérance n'est pas parvenue à renverser la situation et quitte la Ligue des champions aux portes de la finale, tandis que Sundowns poursuit son parcours et se hisse au dernier acte.

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