Tunisie: Coupe de Tunisie de basket - L'US Monastir rejoint le Club africain en finale 2025-2026

18 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'US Monastir a rejoint le Club africain en finale de la Coupe de Tunisie de basket-ball, édition 2025-2026, après avoir battu, la JS Kairouan (75-50), en demi-finale de la compétition disputée samedi, à la salle Mzali de Monastir.

Le week-end dernier, le Club Africain s'était qualifié pour la finale à la faveur de son large succès face à l'US Ansar (99-65), à la salle de Dar Chaabane.

Samedi 11 avril

Salle Dar Chaabane:

US Ansar - Club Africain 65-99

Samedi 18 avril

Salle Mohamed Mzali :

US Monastirienne - JS Kairouanaise 75-50

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