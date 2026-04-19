Tunisie: Le Tunisien Amaanallah Tissaoui signe un nouveau record du monde sur 1500 m T37 en Californie

18 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le para-athlète tunisien Amaanallah Tissaoui continue d'écrire l'histoire de l'athlétisme handisport mondial. Le champion a établi un nouveau record du monde du 1500 mètres dans la catégorie T37, lors du prestigieux meeting international Bryan Clay Invitational, organisé à Azusa, en Californie, sous l'égide de l'Azusa Pacific University.

Tissaoui a franchi la ligne d'arrivée en 3:55.43, améliorant ainsi sa propre précédente marque mondiale de 3:58.17, réalisée lors des Championnats du monde de para-athlétisme de New Delhi 2025, en Inde.

Cette performance confirme la constance et la progression exceptionnelle de l'athlète tunisien, qui s'impose comme une référence mondiale dans sa catégorie.

La Fédération tunisienne des sports pour handicapés a salué un « nouvel exploit mondial » qui vient enrichir le palmarès de la Tunisie sur la scène internationale et consolider la place des athlètes tunisiens dans les grandes compétitions de para-athlétisme.

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