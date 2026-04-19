Tunisie: Conformément au projet présidentiel - Oui à la coopération internationale et au rôle social de l'Etat

La Tunisie nouvelle continue à suivre une approche consistant à s'ouvrir à toutes les formes de coopération tout en veillant au respect de ses intérêts et de ses choix privilégiant le volet social et sa souveraineté nationale, loin de tout diktat provenant de l'extérieur.

La Presse --Dans ce cadre, notre pays participe, actuellement, à la session ordinaire des gouverneurs des pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, d'Afghanistan et du Pakistan qui se tient à Washington et au cours de laquelle le ministre de l'Économie et de la Planification a passé en revue, notamment, les nouvelles conjonctures géopolitiques régnant à travers le monde et le rôle de la Banque mondiale (BM).

Cette session, qui vient de se terminer (du 13 au 17 avril), a été organisée dans le cadre des réunions annuelles de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, International (FMI) qui ont été une occasion pour notre ministre d'avoir des entretiens avec d'autres responsables d'organismes internationaux dans le domaine économique et financier.

Le ministre de l'Economie et de la Planification a profité de ces rencontres pour mettre en avant les avantages dont bénéficie la Tunisie, à titre de comparaison avec bien d'autres pays, notamment la stabilité politique et sociale et la disponibilité de ressources humaines hautement qualifiées.

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La délégation tunisienne, conduite par le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et le ministre de l'Economie, essaie de défendre les dossiers stratégiques du pays, surtout que le Président de la République a, toujours, prouvé son adhésion à toute forme de coopération avec les pays frères et amis ainsi qu'avec les différents groupements internationaux et autres établissements financiers à l'échelle régionale et mondiale.

En effet, tout en encourageant le partenariat avec la Banque mondiale, le Chef de l'Etat tient à souligner le soutien au développement social, et ce, lors des diverses rencontres accordées aux responsables de cette instance financière internationale dont celle en décembre 2024 avec le vice-président de la BM pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Ousmane Dione.

Il ne faut pas oublier les multiples projets de développement socioéconomique financés par la BM confirmant la poursuite du partenariat avec la Banque mondiale, alors que les relations avec le Fonds monétaire international (FMI) restent tièdes dans le sens où notre pays compte sur ses propres ressources avec une limitation de la dépendance aux institutions internationales.

Ces orientations mises en oeuvre par la Tunisie expliquent la proposition faite par le patron de la BCT quant à l'instauration d'un mécanisme international d'intervention rapide dans le but évident de protéger les économies les plus exposées aux risques afin de pouvoir absorber les chocs même si on s'accorde à reconnaître un degré de résilience remarquable, mais si la manoeuvre peut s'avérer limitée en cas de présentation en rangs dispersés, un comportement à titre collectif et concerté devient indispensable pour avoir une place au soleil.

Le gouverneur de la BCT s'est montré réaliste tout en insistant sur l'obligation de dépasser le stade de la gestion des crises pour se poser au niveau de la prévention, de l'anticipation et la limitation de la contagion dans un contexte international marqué par la complexité, d'où la recommandation en vue d'une meilleure intégration des facteurs géopolitiques, énergétiques et logistiques dans toute analyse macro-financière.

Les divers indicateurs prouvent ainsi que la Tunisie continue à adopter une position ferme avec une constante claire consistant à maintenir le rôle social que l'Etat "n'abandonnera jamais" comme l'a souligné le Président Kaïs en affirmant que les êtres humains "n'étaient pas des unités de calcul à partir d'éléments mis en place pour perpétuer un système économique mondial injuste".

En résumé, grâce à une détermination inébranlable, le pays poursuit son avance résolue sur la voie du développement global et durable dans le cadre des objectifs tels que tracés dans le projet présidentiel en faveur de toutes les catégories du peuple tunisien et dans toutes les régions de Tunisie.