Tunisie: Kaïs Saïed préside la cérémonie du 70e anniversaire des Forces de sécurité intérieure

18 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé ce samedi 18 avril 2026 la cérémonie officielle marquant le 70e anniversaire de la fête des Forces de sécurité intérieure.

La célébration s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables de l'État ainsi que de représentants des différentes unités relevant des Forces de sécurité intérieure.

Cet événement commémoratif a été l'occasion de revenir sur le rôle central joué par les Forces de sécurité intérieure dans la protection de la sécurité nationale, la préservation de l'ordre public et la lutte contre les différentes formes de criminalité.

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