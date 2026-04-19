Tunisie: Grands projets publics relancés, priorité à Sidi Bou Saïd et aux infrastructures universitaires

La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a présidé ce samedi 18 avril 2026, au Palais du gouvernement à la Kasbah, une réunion de la Commission des grands projets consacrée au suivi de l'avancement de plusieurs projets structurants dans différents secteurs.

À l'issue de cette réunion, la Commission a décidé l'accélération immédiate de plusieurs chantiers prioritaires, notamment la protection du plateau de Sidi Bou Saïd contre les glissements de terrain ainsi que la réhabilitation et l'aménagement de plusieurs établissements universitaires à Tunis.

La réunion a également acté l'intégration de nouveaux projets dans la liste des grands projets publics, ainsi que le lancement immédiat des procédures techniques et administratives nécessaires à leur exécution.

Protection de Sidi Bou Saïd : lancement d'études urgentes et intervention multisectorielle

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Au centre des décisions figure le projet de protection du plateau de Sidi Bou Saïd contre les glissements de terrain, considéré comme une priorité nationale.

La Commission a validé l'attribution du projet à un bureau d'études multidisciplinaire, avec démarrage immédiat des études techniques. L'objectif est de traiter un site qualifié de complexe sur le plan géologique, géotechnique et hydrologique.

Lors de la réunion, la Cheffe du gouvernement a insisté sur l'urgence de ce projet, soulignant la nécessité de protéger les habitants et leurs biens face aux risques liés aux instabilités du sol et aux changements climatiques.

Elle a en outre rappelé l'importance stratégique de Sidi Bou Saïd, à la fois site patrimonial, culturel et touristique majeur, accueillant chaque année des dizaines de milliers de visiteurs, et considéré comme l'une des destinations les plus emblématiques du pays.

Sarra Zaafrani Zenzri a aussi appelé à accélérer les études et les interventions urgentes, tout en garantissant la préservation de l'identité architecturale et culturelle de la ville, et en oeuvrant à son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, conformément aux orientations présidentielles.

Elle a également insisté sur la nécessité d'un suivi de terrain rigoureux et continu, impliquant l'ensemble des structures publiques concernées.

Université : réhabilitation de la Faculté des sciences, de l'INSAT et de la Faculté de médecine

La réunion a également été consacrée à plusieurs projets relevant du secteur de l'enseignement supérieur, présentés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boulaïd.

Le projet concerne la réhabilitation de la Faculté des sciences de Tunis, située dans le complexe universitaire du Manar, s'étendant sur une superficie de 52 hectares, dont la faculté occupe environ un tiers.

Le coût initial du projet est estimé à environ 45 millions de dinars. Il vise la préservation des infrastructures existantes ainsi que la réhabilitation des espaces extérieurs, incluant les routes et les réseaux divers.

La faculté comprend des bâtiments d'une surface couverte de près de 78 000 m², ce qui en fait la plus grande institution universitaire du pays en termes de superficie foncière et bâtie.

Le projet prévoit aussi la réhabilitation et la modernisation de l'Institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT), situé dans le centre urbain nord de Tunis, tout en préservant les espaces existants et les infrastructures fonctionnelles.

Il s'agit également de la rénovation de l'amphithéâtre d'honneur de la Faculté de médecine de Tunis, situé sur le plateau de la Rabta, au coeur de la capitale.

Décisions finales : intégration dans les grands projets publics et démarrage immédiat

À l'issue des délibérations, la Commission des grands projets a adopté plusieurs décisions majeures : le lancement immédiat des études du projet de protection du plateau de Sidi Bou Saïd et désignation d'un bureau d'études multidisciplinaire ; l'intégration des projets de la Faculté des sciences de Tunis, de l'INSAT et de la Faculté de médecine de Tunis dans la liste des grands projets publics ; l'appel aux ministères concernés, notamment celui de l'Enseignement supérieur et celui de l'Équipement et de l'Habitat, à engager sans délai les procédures de mise en oeuvre.

Accélération des projets publics et suivi renforcé

La Cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité d'accélérer l'exécution de l'ensemble des projets publics à travers le pays, en mobilisant les structures centrales, régionales et locales.

Elle a appelé à lever rapidement les obstacles administratifs et techniques, à résoudre les difficultés de manière immédiate et à renforcer les mécanismes de suivi et de contrôle sur le terrain, afin de garantir le respect des délais et la qualité d'exécution.

Elle a également rappelé que l'ensemble des responsables publics, à tous les niveaux, sont tenus de faciliter les démarches administratives, de répondre aux demandes des citoyens et d'agir avec efficacité et célérité.

Enfin, elle a rappelé l'existence d'un dispositif mis en place depuis décembre 2025, permettant aux citoyens et aux investisseurs de signaler les blocages administratifs.

Il s'agit de l'adresse électronique suivante : investissement@pm.gov.tn , destinée à recevoir les signalements relatifs à : des retards de traitement de dossiers ou d'autorisations, des blocages de projets aux niveaux central, régional ou local ou toute autre difficulté administrative.

Les signalements doivent être accompagnés des documents nécessaires ainsi que des coordonnées du requérant.