Tunisie: Cette ville tunisienne s'impose comme alternative à la Côte d'Azur à prix cassé

La station balnéaire de Hammamet, en Tunisie, est présentée par la presse britannique comme une alternative "budget-friendly" à la Côte d'Azur, avec des séjours tout compris débutant à environ 516 livres sterling par personne pour une semaine, selon des données relayées par le voyagiste First Choice et reprises par le Daily Mail Travel.

Dans ce classement informel des destinations estivales offrant un style comparable à Saint-Tropez mais à des prix nettement inférieurs, Hammamet est décrite comme le "Saint-Tropez de la Tunisie", voire un substitut nord-africain à la Riviera française, où les coûts quotidiens peuvent être jusqu'à 65 % moins élevés.

Une alternative économique à la Côte d'Azur

Selon les chiffres avancés, un séjour moyen à Saint-Tropez peut atteindre 1.500 £ par personne, avec des dépenses quotidiennes particulièrement élevées : restaurants milieu de gamme (50 à 80 £ par repas), bière locale (4,50 à 7 £), verre de rosé (jusqu'à 20 £), location de transats en plage privée (entre 25 et 40 £, pouvant atteindre 130 £ en haute saison).

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À l'inverse, Hammamet se distingue par des forfaits tout compris incluant hébergement, restauration, boissons et accès à la plage pour environ 73 £ par jour, soit bien en dessous des 200 £ ou plus estimés sur la Côte d'Azur.

Le quartier de Yasmine Hammamet est particulièrement mis en avant. Il propose : une promenade bordée de palmiers, des cafés en front de mer, la plus grande marina de Tunisie accueillant des yachts, des activités nautiques et familiales et le parc à thème Carthage Land (manèges et zoo).

La région combine également plages de sable fin, eaux turquoise et patrimoine historique, avec une image de destination à la fois balnéaire et culturelle, dans la continuité de son positionnement touristique.

Un repositionnement touristique valorisé

Le voyagiste First Choice met en avant Hammamet comme un exemple de "luxe accessible", permettant aux voyageurs britanniques de vivre une expérience proche de la Côte d'Azur sans en subir les coûts élevés.

Son directeur général, Kevin Nelson, souligne que les touristes recherchent désormais des expériences "bucket-list" accessibles financièrement, et considère Hammamet comme un "excellent exemple de substitution à la Riviera française".

L'article souligne également que la Tunisie est perçue comme une destination globalement sûre pour les vacances de Pâques, selon les recommandations du Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), tout en précisant que certaines zones restent déconseillées (frontières avec l'Algérie et la Libye).

Au-delà de Hammamet, Tunis est également mise en avant pour son médina, ses terrasses panoramiques et ses souks, offrant une expérience urbaine plus authentique et moins saturée que certaines destinations maghrébines comparables.