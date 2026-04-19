Afrique du Nord: La Tunisie exporte 2,469 milliards de dinars vers la Libye sur un total de 2,9 milliards d'échanges commerciaux

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye ont enregistré une croissance de 11 % en 2025 par rapport à l'année précédente, atteignant une valeur globale de 2 892 millions de dinars, dont 2 469 millions de dinars d'exportations tunisiennes vers le marché libyen, selon les données du Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Cette performance confirme la solidité des relations économiques bilatérales, avec une structure des exportations dominée par les industries mécaniques et électriques (37,2 %), suivies des industries diverses (35,5 %) et du secteur de l'agriculture et des industries agroalimentaires (27,3 %).

Parmi les principaux produits exportés figurent le ciment Portland, les pièces de machines de forage et de sondage, les serviettes et couches, les aliments pour animaux, ainsi que l'huile de maïs et ses dérivés.

Dans ce contexte, la Tunisie participe à la 52e édition de la Foire internationale de Tripoli, organisée du 16 au 21 avril 2026, à travers un pavillon national sous le slogan « Made in Tunisia ». Cette participation est organisée par le CEPEX en coordination avec l'ambassade de Tunisie à Tripoli et la représentation commerciale tunisienne en Libye.

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Le pavillon tunisien regroupe neuf entreprises exportatrices actives dans les secteurs de l'agroalimentaire, des compléments alimentaires, de la céramique, des services et d'autres industries diversifiées, reflétant la diversité et la compétitivité du tissu économique tunisien.

Coopération institutionnelle et nouvelles opportunités

En marge de cet événement, plusieurs accords de coopération ont été signés. Un mémorandum d'entente a été conclu entre la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Est tunisien et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Zliten en Libye, visant à renforcer les mécanismes de coopération bilatérale et l'échange d'expertises entre opérateurs économiques.

Par ailleurs, la Chambre de commerce et d'industrie de Bizerte a signé un accord de jumelage avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture d'Al-Hilal à Tripoli, dans la continuité d'un accord initial conclu en 2022. Cet engagement vise à dynamiser le climat des affaires entre le nord-est tunisien et la municipalité de Janzour.

L'événement a également été marqué par l'organisation de rencontres professionnelles tuniso-libyennes sous l'égide de la mission diplomatique tunisienne et en coordination avec la représentation commerciale. Ces échanges ont permis de renforcer le dialogue entre opérateurs économiques et d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat.

Cette édition de la Foire internationale de Tripoli rassemble plus de 15 pays et environ 400 entreprises locales et étrangères, avec la participation de plusieurs pavillons nationaux, dont ceux de l'Égypte, de l'Italie et de l'Indonésie.