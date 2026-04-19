Tunisie: SNCFT - Le train entre Tunis et Mahdia reprend du service dans les deux sens

La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) a annoncé, dans un communiqué publié samedi, la reprise du transport des voyageurs par train entre Tunis et Mahdia via Monastir, dans les deux sens, à compter de demain dimanche 19 avril 2026.

Le train au départ de Tunis vers Mahdia démarrera à 16h50 à partir du 19 avril 2026, alors que le voyage de retour depuis Mahdia vers Tunis est programmé à 05h15 à partir du 20 avril 2026, précise la société.

Cette initiative vise à rapprocher davantage les services de transport du citoyen et à répondre à ses besoins de mobilité par voie ferroviaire.