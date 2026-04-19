Ce circuit agritouristique impliquera treize opérateurs locaux de différents secteurs d'activité, soit trois maisons d'hôtes, un verger, cinq producteurs, deux restaurants, une ferme pédagogique et un musée thématique installé dans une maison traditionnelle.

La Presse -- L'Association de sauvegarde de la ville de Nabeul (Asvn) organise les 17, 18 et 19 avril, l'édition 2026 du festival des fleurs de bigaradier avec le lancement de la route du bigaradier en toile de fond.

Outre les expo-ventes de fiasques d'hydrolats de fleur d'oranger et de produits dérivés (confitures de bigarades, confiseries de pétales de fleurs d'oranger) ainsi que les ateliers de distillation, les conférences scientifiques et les activités culturelles pour animer ce rendez-vous annuel; les visiteurs de ce festival riche en senteurs florales auront l'occasion d'assister ce samedi au lancement officiel de la «Route du bigaradier» : un nouveau circuit écotouristique à Nabeul, soutenu par le programme Pampat.

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Co-piloté par l'Association de sauvegarde de la ville de Nabeul et le commissariat régional de l'Office nationale du tourisme tunisien, ce projet offre une immersion dans les vergers, des ateliers de distillation de «Zahar» (eau de fleur d'oranger) et la découverte de produits locaux, incluant les huiles essentielles et la harissa dans le but de valoriser le patrimoine culturel immatériel du Cap Bon.

«Cette route innovante est un véritable levier de développement territorial, mettant en exergue des expériences touristiques immersives et authentiques, fondées sur les produits du terroir et les savoir- faire locaux», déclare le président de l'Association de sauvegarde de la ville de Nabeul (Asvn), M. Zouhir Ben Lamine. «La diversité de ce circuit culturel et touristique, la convivialité des agriculteurs et l'excellence des produits du terroir offrent la promesse d'un nouveau produit d'agri-tourisme innovant et dépaysant», ajoute-il.

Cette «Route du bigaradier» impliquera 13 opérateurs locaux de différents secteurs d'activité, soit 3 maisons d'hôtes, 1 verger, 5 producteurs, 2 restaurants, 1 ferme pédagogique et 1 musée thématique installé dans une maison traditionnelle.

Les expériences immersives figurant dans ce circuit haut en couleur seront animées par des artisans locaux à travers des ateliers de distillation de la fleur de bigaradier, des spots de cosmétique naturelle autour des senteurs de néroli, des ateliers de transformation artisanale tels que la préparation de gelée de bigarade, ainsi que des expériences gastronomiques mettant en valeur les plats traditionnels du patrimoine culinaire régional rehaussés par les saveurs florales du «Zhar» (hydrolat de fleur de bigaradier).

«L'objectif de ce circuit est d'assurer cette transmission et la reconnaissance de la culture, ainsi que la transformation du bigaradier», mentionne M. Nabil Abdelmoula, membre actif de l'Asvn.

L'offre culinaire de ce circuit sera intimement liée à des balades gourmandes et des randonnées réconfortantes dans les vergers de Nabeul pour une immersion totale dans le paysage capbonnais dans le but d'apprendre davantage sur les techniques employées durant les différents stades de la cueillette, le stockage, le transport et la distillation de la fleur à travers un parcours initiatique... entre traditions, us et coutumes.

Le lancement officiel de cette «Route du bigaradier» intervient dans un contexte de redynamisation de la filière de la fleur d'oranger.

Il est à rappeler que ce festival valorise une production locale d'environ 2.000 tonnes de fleurs de bigaradier par saison.

D'ailleurs, Nabeul compte près de 50.000 bigaradiers et produit chaque année environ 3.000 tonnes de bigarades.