Tunisie: Pourquoi - Des génies, il y en a...

La valeur n'attend point le nombre des années. C'est la maxime qu'on peut appliquer à cet écolier de 8 ans qui a remporté -- haut la main -- le championnat du monde en calcul mental.

Et du coup, on se prend à rêver et à se dire qu'il y en a certainement d'autres qui sont aussi doués et qui, malheureusement, ne sont pas mis en valeur et restent dans l'ombre, passant à côté d'une grande carrière qui aurait pu être bénéfique aussi bien pour eux que pour le pays.

On parle souvent de réformes de l'enseignement. Voilà un aspect dont il faut tenir compte dans le futur.