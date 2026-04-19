Tunisie: Kairouan - Découverte de restes humains sur le chantier du marché central

La découverte de restes humains sur le chantier du futur marché central des fruits et légumes de Kairouan a suscité une vive émotion et des interrogations parmi les habitants de la région, certains dénonçant une atteinte à la dignité des lieux de sépulture.

Selon plusieurs témoignages recueillis à Dhraa Tammar, dans la délégation de Kairouan Nord, des fragments de squelettes humains ont été retrouvés dans des amas de terre transportés depuis le chantier de Sidi Arefa. Les habitants affirment avoir alerté les autorités locales, sans réaction immédiate, selon leurs déclarations.

De son côté, la société chargée de la réalisation du projet a indiqué que des tombes avaient été découvertes dès le début des travaux en octobre 2025, à différentes profondeurs. Elle précise qu'une procédure de coordination a été mise en place avec les autorités concernées, prévoyant le signalement systématique des restes humains retrouvés afin qu'ils soient transférés et inhumés au cimetière de Qurech, conformément aux procédures en vigueur.

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L'entreprise affirme également avoir remis à la municipalité plusieurs lots de sacs contenant des restes humains, dans un cadre officiel et documenté. Elle souligne par ailleurs que les volumes de terre excavés sont importants, estimés à environ 26 000 mètres cubes, ce qui pourrait expliquer la présence de restes mélangés aux déblais transportés.

Intervenant sur la question, le secrétaire général de la municipalité de Kairouan, Hammadi Abdallah, a confirmé que le site du projet correspondait à l'ancien cimetière de Sidi Arefa, abandonné depuis l'indépendance. Il a rappelé que la vocation du terrain avait été modifiée afin d'y réaliser un projet d'intérêt public, en raison des besoins de la région.

Il a assuré que la municipalité veille au transfert et à l'inhumation de tous les restes humains découverts, que ce soit sur le chantier ou dans les zones de dépôt des terres, vers le cimetière de Qurech, dans le respect des rites religieux et des procédures en vigueur.

Pour rappel, le projet du marché central des fruits et légumes de Kairouan, dont le coût est estimé à plus de 11 millions de dinars, prévoit des espaces de vente pour les produits agricoles et la pêche, ainsi que des infrastructures annexes comprenant un parking et une aire de jeux pour enfants.