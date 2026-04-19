Tunisie: Vers des annulations de vols en Europe à cause d'une pénurie de carburant

L'Association du transport aérien international, International Air Transport Association, a averti que l'Europe pourrait être contrainte d'annuler des vols dès la fin du mois de mai en raison d'une possible pénurie de carburant pour avions, suscitant des inquiétudes quant à une perturbation majeure de la saison estivale.

Le directeur général de l'organisation, Willie Walsh, a appelé les autorités à anticiper la situation en mettant en place des plans de contingence clairs et coordonnés, en parallèle des efforts visant à sécuriser des chaînes d'approvisionnement alternatives. Il a évoqué la nécessité de se préparer à d'éventuelles mesures de rationnement.

Cette alerte intervient alors que les compagnies aériennes européennes signalent un risque de pénurie de carburant pour avions dans les semaines à venir, dans un contexte de tensions géopolitiques liées à l'Iran, ayant perturbé une route d'approvisionnement clé passant par le détroit d'Ormuz.

L'Europe apparaît particulièrement vulnérable en raison de sa forte dépendance aux importations de carburéacteur en provenance du Moyen-Orient, qui représentent environ 75 % de ses besoins.

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Selon un rapport de l'International Energy Agency, la consommation mondiale de carburéacteur et de kérosène a atteint en moyenne 7,8 millions de barils par jour en 2025. Les pays du Golfe constituent les principaux fournisseurs mondiaux, avec environ 400 000 barils par jour destinés au marché européen.

Dans ce contexte, le secteur aérien européen redoute une dégradation rapide de la situation pouvant entraîner des perturbations importantes du trafic, notamment en période de forte demande estivale.