Angola: Léon XIV appelle à l'unité pour bâtir un Angola plus juste et prometteur

Luanda — Le pape Léon XIV a souligné ce samedi à Luanda l'importance de l'unité entre les Angolais comme condition essentielle pour construire un pays plus juste et porteur d'avenir.

Lors de son intervention au cours de la rencontre avec les autorités gouvernementales et diplomatiques, ainsi que les représentants de la société civile et religieuse, dans le Salon Protocolaire, l'évêque de Rome a déclaré : « Ensemble, nous pouvons faire de l'Angola un projet d'espérance. »

Le pontife a ainsi béni le pays et exprimé le souhait que l'Angola poursuive sa marche sur les chemins de l'espérance, de la solidarité et du développement.

Reconnaissant le rôle historique de l'Église catholique dans le pays, le souverain pontife a affirmé que celle-ci souhaite continuer à être un « levain dans la pâte », contribuant à l'édification d'une société fondée sur la justice, la dignité humaine et la liberté.

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Il a toutefois mis en garde contre les modèles sociaux marqués par les inégalités et par l'influence d'élites économiques qui engendrent des « faux plaisirs ».

Le pape a insisté sur le fait que le progrès de l'Angola dépend de la valorisation des talents de l'ensemble de sa population, y compris de ceux vivant dans les périphéries urbaines et dans les zones rurales les plus éloignées. Selon lui, c'est dans ces espaces que « bat la vie et se prépare l'avenir » de la Nation.

Dans son message, il a également appelé à lever les obstacles au développement humain intégral, encourageant les citoyens à persévérer avec espérance malgré les rejets et les difficultés.

S'inspirant de la tradition chrétienne, il a rappelé que « la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue pierre angulaire », en référence à Jésus-Christ comme symbole de rédemption et de plénitude.

Le pontife a par ailleurs mis en avant le rôle de la joie comme force de transformation sociale, affirmant qu'elle intensifie la vie, renforce les liens humains et stimule l'engagement en faveur du bien commun.

Il a ajouté que la reconnaissance de la dignité de chaque personne est fondamentale pour bâtir des communautés plus inclusives et solidaires.

Dans ce cadre, il a appelé à la réflexion intérieure, affirmant que des valeurs telles que la joie, l'intériorité, la rencontre et la justice sont indispensables à la rénovation sociale et politique : « Sans joie, il n'y a pas de renouvellement ; sans intériorité, il n'y a pas de libération ; sans rencontre, il n'y a pas de politique ; sans l'autre, il n'y a pas de justice. »