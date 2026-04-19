Angola: João Lourenço appelle à la fin des conflits au Moyen-Orient

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a lancé ce samedi un appel à la cessation des conflits au Moyen-Orient et à l'ouverture négociée du détroit d'Ormuz.

Le Chef de l'État s'exprimait lors de la rencontre que le Pape Léon XIV a tenue avec la société civile angolaise, dans le cadre de sa visite pastorale en Angola, entamée ce samedi.

S'agissant du Moyen-Orient, région qu'il a qualifiée de berceau de grandes civilisations et religions telles que le christianisme, l'islam et le judaïsme, le Président a estimé qu'elle devrait être un espace de paix, de concorde et de fraternité.

Il a néanmoins exprimé son inquiétude face aux souffrances des populations palestiniennes, libanaises et de certains pays du Golfe, dont les économies sont fragilisées par les conflits armés.

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Le Chef de l'État a plaidé pour la fin définitive des hostilités, l'ouverture du détroit d'Ormuz par des voies diplomatiques et l'instauration d'une paix durable, mettant en garde contre le risque d'aggravation des tensions à l'échelle mondiale.

Il a souligné que le monde doit être envisagé comme un espace de coexistence entre peuples de cultures et de religions diverses, la diversité ne devant en aucun cas entraver la paix.

Le Président angolais a insisté sur le fait que « seuls la paix et l'harmonie » permettent aux peuples de profiter pleinement des ressources naturelles, déplorant toutefois la concurrence mondiale croissante pour les matières premières, l'énergie et les minerais, souvent au prix de recours militaires contre des États souverains.

João Lourenço a rappelé que le commerce international est régi par des règles claires permettant l'accès aux ressources par le biais de contrats et d'accords, sans avoir recours à la guerre, et a alerté sur la période « périlleuse » que traverse le monde, marquée par la prolifération de conflits sur plusieurs continents.

Enfin, il a invité le Souverain Pontife à poursuivre son rôle moral dans la promotion du dialogue, de la réconciliation et des valeurs humanistes, et a plaidé pour une action concertée des dirigeants mondiaux et des figures de référence morale afin de garantir que justice et dialogue prévalent dans les relations internationales.

AFL/ART/BS