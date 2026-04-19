Angola: Le Président de la République souligne l'excellence de la coopération avec le Saint-Siège

18 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné ce samedi à Luanda l'excellence des relations qu'entretiennent l'Angola et le Saint-Siège, qu'il a qualifiées d'historiques.

Lors de la rencontre réunissant le Pape Léon XIV, des membres du Gouvernement, le corps diplomatique accrédité en Angola et des représentants de la société civile, le Chef de l'État a rappelé que la visite du Souverain Pontife, la troisième d'un Pape dans le pays, reflète plusieurs décennies de relations constructives avec le Saint-Siège.

João Lourenço a insisté sur le fait que la présence du Pape en Angola renforce le dialogue institutionnel et met en lumière le rôle social de l'Église catholique au sein de la société angolaise.

Il a également évoqué les liens historiques entre le pays et le Vatican, rappelant que le premier contact officiel remonte au XVIe siècle, lorsque l'émissaire du Royaume du Kongo, António Manuel Vunda, entreprit une mission diplomatique à Rome.

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Le Président angolais a précisé que les relations diplomatiques formelles entre l'Angola et le Saint-Siège ont été consolidées dans différents contextes politiques, marquées par un jalon significatif avec la signature, le 13 septembre 2019, de l'Accord-cadre définissant les paramètres juridiques de la coopération bilatérale.

João Lourenço a aussi mis en avant la satisfaction du peuple angolais quant à la visite du Pape. « L'Angola accueille avec joie et enthousiasme la présence de Votre Sainteté. En mon nom, au nom de ma famille et de l'ensemble du peuple angolais, je lui adresse nos plus chaleureuses salutations », a-t-il déclaré.

Le Président a souligné que le séjour du Pape dans le pays lui permettra de constater l'affection et la sympathie dont il jouit auprès des fidèles catholiques, des chrétiens et de la population angolaise dans son ensemble.

S'adressant aux représentants des divers secteurs de la vie nationale présents à cette cérémonie, João Lourenço a affirmé que c'était un honneur pour l'Angola de recevoir le Souverain Pontife, qualifiant sa visite d'historique.

Selon lui, cette visite constitue une étape supplémentaire dans le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre l'Angola et le Saint-Siège, avec des retombées significatives dans les domaines social, éducatif et humanitaire.

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